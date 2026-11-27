Спасатели на месте одного из ударов. Фото: Харьковская ОВА

Утром 27 ноября российские беспилотники нанесли удары по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова. В Шевченковском районе число пострадавших возросло до трёх. На местах ударов работают экстренные службы, медики оказывают помощь раненым. Накануне в результате российских атак в Харькове и области погиб один человек, ещё 15 — пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Утренняя атака на Харьков

Утром 27 ноября российские войска нанесли удары беспилотниками по двум районам Харькова — Шевченковскому и Киевскому. В результате атаки три человека пострадали в Шевченковском районе. Медики оказывают им необходимую помощь. Экстренные службы продолжают работать на местах попаданий в усиленном режиме.

Также позже был зафиксирован ещё один удар по Киевскому району города. Попадание вражеского дрона типа «Ланцет» пришлось на многоэтажный дом. Последствия выясняются.

Последствия обстрелов Харьковской области за сутки

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области . Под обстрелом оказались жилые дома, хозяйственные постройки, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры. В областном центре в результате обстрелов пострадали шесть частных домов, четыре хозяйственные постройки и учебное заведение. В Купянском районе, в селе Ставище, вражеские удары задели частный дом и хозяйственную постройку. В Изюме разрушениям подверглись два многоквартирных и три частных дома, административное здание, гараж и хозяйственная постройка. Кроме того, повреждено 15 автомобилей. В Харьковском районе последствия обстрелов зафиксировали в нескольких селах. В Черкасских Тишках пострадало здание, в Циркунах — частный дом и мусоровоз, а в Черкасской Лозовой — автобус. В селе Софиевка Лозовского района российская атака задела автомобиль.

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Погибшие и пострадавшие

Больше всего людей пострадало в Харькове и Изюме. В результате обстрела областного центра погибла 86-летняя женщина, ранения получили шесть человек, ещё двое перенесли острую стрессовую реакцию. В Изюме шесть человек перенесли острую стрессовую реакцию. В селе Черкасская Лозовая Малоданиловской общины ранили 45-летнего мужчину.

Всего за прошедшие сутки в результате российских атак погиб один человек, а 15 пострадали.

Чем Россия атаковала Харьковскую область

Для нанесения ударов по Харькову и населенным пунктам области российские войска применяли различные виды вооружения. В течение суток было зафиксировано:

одну ракету;

один удар из реактивной системы залпового огня;

шесть беспилотников типа "Герань";

один БПЛА типа "Ланцет";

семь FPV-дронов;

108 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация из Харьковской области

Тем временем продолжается эвакуация жителей опасных районов области. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 104 человека. С момента начала работы пункта там зарегистрировали уже 70 828 человек.

Ситуация на фронте

На фронте за прошедшие сутки произошло 136 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили три атаки россиян. Противник пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Бочково, Васильевка и Захаровка. На Купянском направлении российские войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в сторону Купянска.

Ранее мы писали, что днем 26 ноября российские войска атаковали Харьковский авиационный институт. Беспилотник попал в главный корпус университета, где возник пожар. В результате удара пострадали четверо сотрудников учреждения. Всех пострадавших доставили в больницу.

Также мы сообщали, что утром 26 ноября, около 05:00, российские оккупанты атаковали Харьков двумя ударными беспилотниками. В результате обстрела есть погибшие и раненые. В Новобаварском районе вспыхнул пожар на 15-м этаже 16-этажного жилого дома. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух погибших.