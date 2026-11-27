Рятувальники на мысцы одного з ударів. Фото: Харківська ОВА

Уранці 27 листопада російські безпілотники вдарили по Шевченківському та Київському районах Харкова. У Шевченківському районі кількість постраждалих зросла до трьох. На місцях ударів працюють екстрені служби, медики надають допомогу пораненим. Напередодні внаслідок російських атак у Харкові та області загинула людина, ще 15 — постраждали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Реклама

Ранкова атака на Харків

Зранку 27 листопада російські війська завдали ударів безпілотниками по двох районах Харкова — Шевченківському та Київському. Внаслідок атаки троє людей постраждали у Шевченківському районі. Медики надають їм необхідну допомогу. Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань у посиленому режимі.

Також згодом було зафіксовано ще один удар по Київському районі міста. Влучання ворожого дрону типу "ланцет" було у багатоповерхівку. Наслідки зʼясовують.

Наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Під вогнем опинилися житлові будинки, господарчі споруди, транспорт та об'єкти цивільної інфраструктури. В обласному центрі внаслідок обстрілів постраждали шість приватних будинків, чотири господарчі споруди та заклад освіти. У Куп'янському районі, в селі Ставище, ворожі удари зачепили приватний будинок і господарчу споруду. В Ізюмі руйнувань зазнали два багатоквартирні та три приватні будинки, адміністративна будівля, гараж і господарча споруда. Крім того, понівечено 15 автомобілів. У Харківському районі наслідки обстрілів зафіксували в кількох селах. У Черкаських Тишках постраждала будівля, у Циркунах — приватний будинок і сміттєвоз, а в Черкаській Лозовій — автобус. У селі Софіївка Лозівського району російська атака зачепила автомобіль.

Читайте також:

Загибла та постраждалі

Найбільше людей постраждали в Харкові та Ізюмі. Унаслідок обстрілу обласного центру загинула 86-річна жінка, поранень зазнали шестеро людей, ще двоє отримали гостру реакцію на стрес. В Ізюмі шестеро людей пережили гостру реакцію на стрес. У селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади поранили 45-річного чоловіка.

Загалом за минулу добу внаслідок російських атак загинула одна людина, а 15 постраждали.

Чим Росія атакувала Харківщину

Для ударів по Харкову та населених пунктах області російські війська застосовували різні види озброєння. Протягом доби зафіксували:

одну ракету;

один удар із реактивної системи залпового вогню;

шість безпілотників типу "Герань";

один БпЛА типу "Ланцет";

сім FPV-дронів;

108 безпілотників, тип яких встановлюють.

Евакуація з Харківщини

Тим часом триває евакуація жителів небезпечних районів області. Протягом минулої доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 104 людини. Від початку роботи пункту там зареєстрували вже 70 828 людей.

Ситуація на фронті

На фронті протягом минулої доби відбулося 136 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три атаки росіян. Противник намагався просунутися в напрямку населених пунктів Бочкове, Василівка та Захарівка. На Куп'янському напрямку російські війська один раз штурмували позиції Сил оборони в бік Куп'янська.

Раніше ми писали, що dдень, 26 листопада, російські війська атакували Харківський авіаційний інститут. Безпілотник влучив у головний корпус університету, де виникла пожежа. Унаслідок удару постраждали четверо працівників закладу. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Також ми повідомляли, що зранку 26 листопада, близько 05:00, російські окупанти атакували Харків двома ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. У Новобаварському районі спалахнула пожежа на 15-му поверсі 16-поверхового житлового будинку. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіла двох загиблих.