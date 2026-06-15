Ужасающий удар по Харькову: обстрел музея, погибли спасатели

Последствия удара по Харькову. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска ночью атаковали Харьков несколькими волнами беспилотников и ракет. Под ударами оказались жилые районы, гражданские объекты и Харьковский художественный музей. Во время ликвидации последствий обстрелов враг нанес повторный удар по месту работы экстренных служб, в результате чего погибли спасатели и гражданские лица.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Удары по городу

Вечером российские войска нанесли по Харькову несколько серий ударов беспилотниками. Попадания зафиксировали в Киевском и Холодногорском районах города. В результате атаки возникли пожары, а одним из самых сложных стал пожар в здании Харьковского художественного музея. В результате возгорания значительные повреждения получили верхние этажи здания, а огонь быстро распространялся внутри здания. На местах попаданий работали спасатели, коммунальные службы и другие экстренные подразделения.

"Вчера вечером враг нанес удары, это было несколько серий ударов беспилотниками по городу Харькову. Попадания были зафиксированы в центральной части города, в Киевском и Холодногорском районах. Один из пожаров возник на территории здания художественного музея", — рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Спасение музея

После попадания беспилотника в здание музея вспыхнул масштабный пожар. Из-за деревянных перекрытий и конструкций пламя быстро охватило помещение. Первоочередной задачей стало не только тушение огня, но и эвакуация музейных экспонатов. К спасению картин присоединились спасатели, сотрудники музея, волонтеры, представители городской власти и неравнодушные жители Харькова. Часть коллекции удалось вынести в безопасное место.

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"Пожар был ликвидирован утром, в 6:45. В первую очередь спасатели совместно с коммунальными службами, волонтерами и рядовыми харьковчанами присоединились к эвакуации музейных экспонатов. После этого подразделения ГСЧС приступили к тушению пожара", — отметил Евгений Василенко.

По его словам, во время работ несколько раз объявляли воздушную тревогу, из-за чего спасателям приходилось временно укрываться. Несмотря на это, пожар удалось полностью ликвидировать. В результате атаки пострадали шесть человек, среди них один ребенок.

Повторный удар

Одним из самых трагических событий ночи стал повторный удар по месту, где уже работали экстренные службы. В Холодногорском районе Харькова произошло четыре очага возгорания, а спасатели ликвидировали последствия обстрелов на гражданском предприятии. Именно туда враг нанес новый ракетный удар. Погибли пять человек, среди которых четверо сотрудников ГСЧС. Еще девять человек получили ранения, из них шестеро спасателей.

"Все, что пока могу сказать, это был повторный ракетный удар. Спасатели и другие экстренные службы работали на одном из гражданских предприятий по ликвидации пожара", — сообщил пресс-секретарь ГСЧС.

Погибшие спасатели. Фото: ГСЧС Харьковской области

Гибель коллеги

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что во время повторного обстрела погиб сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексей Дорожкин. В момент атаки он вместе со спасателями работал над ликвидацией последствий предыдущего удара. По словам мэра, погибший был одним из самых опытных специалистов своего подразделения и неоднократно координировал поисково-спасательные работы после вражеских атак. У него остались жена и годовалая дочь.

"Сегодня ночью во время повторного коварного обстрела трагически погиб наш коллега, сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексей Дорожкин. Мы сделаем все, чтобы поддержать семью нашего героя. У Алексея остались жена и дочь 1 года", — написал Игорь Терехов.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска утром 13 июня нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Шевченково в Харьковской области. В результате атаки повреждены здания медицинского комплекса и автомобили скорой помощи.

Также Новини.LIVE писали, что 10 июня российская армия нанесла очередной удар по Харькову. Оккупанты попали прямо в многоэтажный дом, где в этот момент находились мирные жители. На месте попадания вспыхнул сильный пожар, есть пострадавшие. Поскольку атака на город все еще продолжается, горожан призывают немедленно укрыться.