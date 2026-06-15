Жахливий удар по Харкову: обстріл музею, загинули рятувальники

Наслідки удару по Харкову. Фото: Харківська ОВА

Російські війська вночі атакували Харків кількома хвилями безпілотників і ракет. Під ударами опинилися житлові райони, цивільні об'єкти та Харківський художній музей. Під час ліквідації наслідків обстрілів ворог завдав повторного удару по місцю роботи екстрених служб, через що загинули рятувальники та цивільні.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Удари по місту

Увечері російські війська завдали по Харкову кількох серій ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Київському та Холодногірському районах міста. Внаслідок атаки виникли пожежі, а однією з найскладніших стала пожежа в будівлі Харківського художнього музею. Через займання значних пошкоджень зазнали верхні поверхи споруди, а вогонь швидко поширювався всередині будівлі. На місцях влучань працювали рятувальники, комунальні служби та інші екстрені підрозділи.

"Вчора ввечері ворог завдав ударів, це було декілька серій ударів безпілотниками по місту Харкову. Влучання були зафіксовані в центральній частині міста, у Київському та Холодногірському районах. Одна з пожеж виникла на території будівлі художнього музею", — розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Порятунок музею

Після влучання безпілотника у будівлі музею спалахнула масштабна пожежа. Через дерев'яні перекриття та конструкції полум'я швидко охоплювало приміщення. Першочерговим завданням стало не лише гасіння вогню, а й евакуація музейних експонатів. До порятунку картин долучилися рятувальники, працівники музею, волонтери, представники міської влади та небайдужі мешканці Харкова. Частину колекції вдалося винести у безпечне місце.

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"Ліквідована ця пожежа станом на ранок, о 6:45. Першочергово рятувальники спільно з комунальними службами, волонтерами та пересічними харків'янами долучалися до евакуації музейних експонатів. Після цього підрозділи ДСНС приступили до гасіння пожежі", — зазначив Євген Василенко.

За його словами, під час робіт кілька разів оголошували повітряну тривогу, через що рятувальникам доводилося тимчасово переходити в укриття. Попри це, пожежу вдалося повністю ліквідувати. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них одна дитина.

Повторний удар

Однією з найтрагічніших подій ночі став повторний удар по місцю, де вже працювали екстрені служби. У Холодногірському районі Харкова сталося чотири осередки займання, а рятувальники ліквідовували наслідки обстрілів на цивільному підприємстві. Саме туди ворог завдав нового ракетного удару. Загинули п'ятеро людей, серед яких четверо співробітників ДСНС. Ще дев'ять осіб дістали поранення, з них шестеро рятувальників.

"Все, що поки що можу сказати, це був повторний ракетний удар. Рятувальники та інші екстрені служби працювали на одному з цивільних підприємств щодо ліквідації пожежі", — повідомив речник ДСНС.

Загиблі рятувальники. Фото: ДСНС Харківщини

Загибель колеги

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час повторного обстрілу загинув співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін. У момент атаки він разом із рятувальниками працював над ліквідацією наслідків попереднього удару. За словами мера, загиблий був одним із найдосвідченіших фахівців свого підрозділу та неодноразово координував пошуково-рятувальні роботи після ворожих атак. У нього залишилися дружина та однорічна донька.

"Сьогодні вночі під час повторного підступного обстрілу трагічно загинув наш колега, співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін. Ми зробимо все, щоб підтримати родину нашого героя. У Олексія залишилась дружина та донька 1 рік", — написав Ігор Терехов.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вранці 13 червня завдали удару керованими авіабомбами по селищу Шевченкове на Харківщині. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі медичного комплексу та автомобілі екстреної медичної допомоги.

Також Новини.LIVE писали, що 10 червня, російська армія завдала чергового удару по Харкову. Окупанти поцілили прямо в багатоповерховий будинок, де в цей момент перебували мирні люди. На місці влучання спалахнула сильна пожежа, є постраждалі. Оскільки атака на місто все ще триває, містян закликають негайно пройти в укриття.