Нападение на Харьковскую область: трое погибших и 14 пострадавших

Последствия удара по Балаклее. Фото: ГСЧС Харьковской области

Харьковская область вновь пережила сутки массированных российских атак. Под ударом оказались Харьков, Балаклея, Лозовая и еще десятки населенных пунктов области. Наибольшее число жертв на этот раз зафиксировано в Балаклее. Также в результате удара беспилотника по железнодорожной станции в Лозовой погибли двое мужчин, ещё восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Обстрел железной дороги

Сегодня, 6 августа, в Лозовой российский беспилотник поразил железнодорожную станцию. По предварительным данным, погибли двое мужчин. Еще восемь человек пострадали — пять мужчин и три женщины. Известно, что несколько раненых находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте удара работают бригады медиков, спасатели, правоохранители и другие экстренные службы.

Удар по Балаклее

Больше всего жертв российская атака унесла в Балаклее Изюмского района. Ночью ударные беспилотники поразили частный сектор города. В результате попадания вспыхнули два пожара, охватившие около 150 квадратных метров жилой застройки. В результате атаки погибли две женщины в возрасте 86 и 69 лет, а также 63-летний мужчина.

Другие жертвы

В Харькове ранения получили шесть человек, ещё пятеро перенесли острую стрессовую реакцию. В селе Пески-Радьковские ранены 65-летняя женщина и 70-летний мужчина. В Андреевке Донецкой общины острую стрессовую реакцию перенесла 8-летняя девочка.

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Чем атаковал враг

За сутки российские войска выпустили по Харьковской области пять ракет, четыре управляемые авиабомбы, пять беспилотников "Герань-2", три БПЛА "Молния", шесть FPV-дронов и ещё 60 беспилотников, тип которых устанавливается. Ракетные удары пришлись на Холодногорский и Новобаварский районы Харькова.

Масштаб разрушений

В Харькове повреждены пять частных домов, ангар, электросети и два автомобиля. В Балаклее, Песках-Радьковских, Андреевке и Волоховом Яру частично разрушены жилые дома, хозяйственные и складские сооружения. В Богодуховском районе повреждения получили частные дома, учебное заведение, электросети и автомобили.

Также повреждения зафиксированы в Купянском, Харьковском, Чугуевском, Лозовском и Берестинском районах. Под ударами оказались жилые дома, АЗС, железнодорожная инфраструктура, электросети, транспорт и объекты аграрной инфраструктуры.

Эвакуация населения

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 282 человека. С начала его работы там зарегистрировали 50 226 эвакуированных.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 261 боевое столкновение. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 12 раз атаковали позиции Сил обороны возле Старицы, Волчанска и в направлении Хатнего, Терновой, Земляного Яра и Ивашкиного. На Купянском направлении противник совершил 11 атак в направлении Купянска, Киндрашовки, Новоосинового и Шийковки.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 5 августа Россия нанесла удары по Харькову. Попадания зафиксировали в Новобаварском и Холодногорском районах города. Есть пострадавшие, которым потребовалась помощь медиков.

Также Новини.LIVE писали, что два российских дрона утром в понедельник, 3 августа, атаковали сельскохозяйственный объект на территории Волохово-Ярского старостинского округа Харьковской области, спровоцировав пожар на складах. Пострадавших в результате удара нет, на месте работают спасатели.