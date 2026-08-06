Атака на Харківщину: троє загиблих і 14 постраждалих

Наслідки удару по Балаклії. Фото: ДСНС Харківщини

Харківщина знову пережила добу масованих російських атак. Під ударом опинилися Харків, Балаклія, Лозова та ще десятки населених пунктів області. Найбільше жертв цього разу зафіксували в Балаклії. Також після удару безпілотника по залізничній станції в Лозовій загинули двоє чоловіків, ще восьмеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Обстріл залізниці

Сьогодні, 6 серпня, у Лозовій російський безпілотник влучив по залізничній станції. За попередніми даними, загинули двоє чоловіків. Ще восьмеро людей постраждали — п'ятеро чоловіків і троє жінок. Відомо, що кілька поранених перебувають у важкому стані. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу. На місці удару працюють бригади медиків, рятувальники, правоохоронці та інші екстрені служби.

Удар по Балаклії

Найбільше жертв російська атака забрала у Балаклії Ізюмського району. Уночі ударні безпілотники влучили у приватний сектор міста. Через влучання спалахнули дві пожежі, які охопили близько 150 квадратних метрів житлової забудови. Внаслідок атаки загинули дві жінки віком 86 і 69 років, а також 63-річний чоловік.

Інші жертви

У Харкові поранення дістали шестеро людей, ще п'ятеро пережили гостру реакцію на стрес. У селі Піски-Радьківські поранено 65-річну жінку та 70-річного чоловіка. В Андріївці Донецької громади гостру реакцію на стрес отримала 8-річна дівчинка.

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Чим атакував ворог

Протягом доби російські війська випустили по Харківщині п'ять ракет, чотири керовані авіабомби, п'ять безпілотників "Герань-2", три БпЛА "Молнія", шість FPV-дронів і ще 60 безпілотників, тип яких встановлюють. Ракетних ударів зазнали Холодногірський і Новобаварський райони Харкова.

Масштаб руйнувань

У Харкові пошкоджено п'ять приватних будинків, ангар, електромережі та два автомобілі. У Балаклії, Пісках-Радьківських, Андріївці та Волоховому Яру частково зруйновано житлові будинки, господарські й складські споруди. У Богодухівському районі зазнали пошкоджень приватні будинки, навчальний заклад, електромережі та автомобілі.

Також пошкодження зафіксували у Куп'янському, Харківському, Чугуївському, Лозівському та Берестинському районах. Під ударами опинилися житлові будинки, АЗС, залізнична інфраструктура, електромережі, транспорт і об'єкти аграрної інфраструктури.

Евакуація населення

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 282 людини. Від початку його роботи там зареєстрували 50 226 евакуйованих.

Ситуація на фронті

Минулої доби на фронті зафіксували 261 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 12 разів атакували позиції Сил оборони біля Стариці, Вовчанська та у напрямку Хатнього, Тернової, Земляного Яру й Івашкиного. На Куп'янському напрямку противник здійснив 11 атак у напрямку Куп'янська, Кіндрашівки, Новоосинового та Шийківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вранці 5 серпня завдала ударів по Харкову. Влучання зафіксували у Новобаварському та Холодногірському районах міста. Є постраждалі, яким знадобилася допомога медиків.

Також Новини.LIVE писали, що два російські дрони вранці у понеділок, 3 серпня, атакували сільськогосподарський об'єкт на території Волохово-Ярського старостинського округу Харківської області, спровокувавши пожежу на складах. Постраждалих унаслідок удару немає, на місці працюють рятувальники.