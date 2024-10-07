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В боях за Харьковщину погиб россиянин Ильдар Дадин из "Сибирского батальона"

7 октября 2024 02:56
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Ильдар Дадин погиб в боях в Харьковской области
Ильдар Дадин во время интервью "Медиазоне". Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Информацию о гибели на фронте подтвердили сослуживцы Ильдара Дадина из легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона", в которых он воевал на стороне ВСУ против оккупационных войск собственного российского государства. Ильдар Дадин был первым, кого в России осудили по новой статье "о неоднократном нарушении правил митингов". Эту статью в кругах российской оппозиции стали называть "дадинской".

Об этом сообщает антикремлевское издание The Insider .

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Спустя время после своего освобождения из колонии он присоединился к ВСУ в борьбе против российских оккупантов. Во время интервью порталу "Медиазона" утверждал, что не мог поступить иначе — не бороться против убийц с оружием в руках считал тем же, что и соучастие с ними в убийствах.

Размышляя над разницей между украинцами и россиянами во время акций протеста Ильдар замечал, что Майдан стал гораздо активнее именно после избиения студентов, а в РФ — наоборот: сначала выходит много людей, а когда их побьют, мало кто осмеливается выходить.

В интервью "Медиазоне" он также добавил, что принял решение присоединиться к ВСУ, потому что не видел больше смысла в ненасильственном сопротивлении режиму Владимира Путина.

Напомним, на войне погиб бывший мэр Умани и общественный деятель Александр Цебрий. Мужчине было 50 лет.

Ранее на войне в Украине против российских оккупантов погиб доброволец из Польши. Томашу Секалу было 22 года.

Харьковская область война в Украине добровольцы Легіон "Свобода Росії" фронт

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