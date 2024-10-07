Ільдар Дадін загинув у боях на Харківщині

В боях за Харківщину загинув росіянин Ільдар Дадін з "Сибірського батальйону"
Інформацію про загибель на фронті підтвердили побратими Ільдара Дадіна із легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону", в яких він воював на боці ЗСУ проти окупаційних військ власної російської держави. Ільдар Дадін був першим, кого в Росії засудили по новій статті "про неодноразове порушення правил мітингів". Цю статтю в колах російської опозиції стали називати "дадінською".
Про це повідомляє антикремлівське видання The Insider.
Яким був Ільдар Дадін
Через деякий час після свого звільнення з колонії він приєднався до ЗСУ у боротьбі проти російських окупантів. Під час інтерв'ю порталу "Медіазона" стверджував, що не міг вчинити інакше — не боротись проти вбивць зі зброєю в руках вважав тим самим, що і співучасть з ними у вбивствах.
Розмірковуючи над різницею між українцями та росіянами під час акцій протесту Ільдар зауважував, що Майдан став значно активнішим саме після побиття студентів, а у РФ — навпаки: спочатку виходить багато людей, а коли їх поб'ють, то мало хто осмілюється виходити.
В інтерв'ю "Медіазоні" він також додав, що ухвалив рішення приєднатись до ЗСУ, бо не бачив більше сенсу у ненасильницькому спротиві режиму Володимира Путіна.
Нагадаємо, на війні загинув колишній мер Умані і громадський діяч Олександр Цебрій. Чоловіку було 50 років.
Раніше на війні в Україні проти російських окупантів загинув доброволець із Польщі. Томашу Секалу було 22 роки.
Читайте Новини.LIVE!