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В боях за Харківщину загинув росіянин Ільдар Дадін з "Сибірського батальйону"

7 жовтня 2024 02:56
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Ільдар Дадін загинув у боях на Харківщині
Ільдар Дадін під час інтерв'ю "Медіазоні". Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Інформацію про загибель на фронті підтвердили побратими Ільдара Дадіна із легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону", в яких він воював на боці ЗСУ проти окупаційних військ власної російської держави. Ільдар Дадін був першим, кого в Росії засудили по новій статті "про неодноразове порушення правил мітингів". Цю статтю в колах російської опозиції стали називати "дадінською".

Про це повідомляє антикремлівське видання The Insider.

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Через деякий час після свого звільнення з колонії він приєднався до ЗСУ у боротьбі проти російських окупантів. Під час інтерв'ю порталу "Медіазона" стверджував, що не міг вчинити інакше — не боротись проти вбивць зі зброєю в руках вважав тим самим, що і співучасть з ними у вбивствах. 

Розмірковуючи над різницею між українцями та росіянами під час акцій протесту Ільдар зауважував, що Майдан став значно активнішим саме після побиття студентів, а у РФ — навпаки: спочатку виходить багато людей, а коли їх поб'ють, то мало хто осмілюється виходити.

В інтерв'ю "Медіазоні" він також додав, що ухвалив рішення приєднатись до ЗСУ, бо не бачив більше сенсу у ненасильницькому спротиві режиму Володимира Путіна.

Нагадаємо, на війні загинув колишній мер Умані і громадський діяч Олександр Цебрій. Чоловіку було 50 років.

Раніше на війні в Україні проти російських окупантів загинув доброволець із Польщі. Томашу Секалу було 22 роки.

Харківська область війна в Україні добровольці Легіон "Свобода Росії" фронт

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