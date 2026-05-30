В части Харькова сегодня отключат свет: адреса улиц

Специалисты проводят ремонтные работы. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

В части Индустриального района Харькова в начале июня временно отключат электроэнергию. Причиной станут плановые ремонтные работы в электросетях. Отключения продлятся в течение дня и коснутся десятков улиц и переулков. Жителям советуют заранее подготовиться к временным неудобствам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Отключение света

В понедельник, 1 июня, с 08:00 до 18:00 частично обесточат потребителей Индустриального района Харькова. Энергетики будут проводить ремонтные работы на сетях. Без электроснабжения временно останутся жители таких адресов:

Автоматный проезд

Станочная улица

Станочный переулок

1-й Станочный въезд

2-й Станочный въезд

Станкостроительная улица (дома №3-7)

проспект Героев Харькова (дом №299)

Дробицкая улица

Электровозная улица

Электровозный въезд

Электровозный проезд

бульвар Ивана Каркача

въезд Ивана Каркача

улица Ивана Каркача

переулок Ивана Каркача

Конструкторская улица

Конструкторский переулок

Конструкторский проезд

Лазурная улица

проезд Луи Пастера

улица Мира

улица Михаила Комарова

Мохнацкая улица

Мохнацкий въезд

Новицкая улица

Новицкий переулок

Подшипниковая улица

Подшипниковый переулок

Плиточная улица

поселок Плитковое

Плиточный въезд

Плиточный проезд

Плиточный тупик

Пономаренковская улица

Пономаренковский въезд

Пономаренковский проезд

Пономаренковский переулок

Пятихатская улица

Роганская улица

Роганский проезд

Роганский переулок

Роганский тупик

Сепараторный проезд

Тихая улица

Уютная улица

Шарикова улица

Шариковый въезд

Шариковый проезд

После завершения работ электроснабжение обещают восстановить в обычном режиме.

Полезные советы

Во время отключений электроэнергии стоит позаботиться не только о собственной технике, но и о стабильности работы сети. После исчезновения света рекомендуют отключить от розеток мощные электроприборы, в частности бойлер, стиральную машину и электроплиту. Когда электроснабжение восстановится, не следует сразу включать все устройства. Специалисты советуют подождать примерно 15 минут, чтобы напряжение в сети стабилизировалось. Сначала лучше включить освещение, а затем постепенно подключать мощную технику с интервалом в 20-30 минут.

Также желательно избегать одновременной работы нескольких энергоемких приборов. Например, не стоит одновременно пользоваться электрочайником, утюгом и микроволновой печью. Стирку и мытье посуды по возможности лучше перенести на ночные часы, когда нагрузка на энергосистему меньше.

Дополнительной защитой от перепадов напряжения может стать реле контроля напряжения, которое поможет уберечь бытовую технику от повреждений.

