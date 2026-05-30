У частині Харкова сьогодні відключать світло: адреси вулиць

Фахівці проводять ремонті роботи. Фото ілюстративне: Харківобленерго

У частині Індустріального району Харкова на початку червня тимчасово вимкнуть електроенергію. Причиною стануть планові ремонтні роботи в електромережах. Відключення триватимуть протягом дня та торкнуться десятків вулиць і провулків. Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

Відключення світла

У понеділок, 1 червня, з 08:00 до 18:00 частково знеструмлять споживачів Індустріального району Харкова. Енергетики проводитимуть ремонтні роботи на мережах. Без електропостачання тимчасово залишаться мешканці таких адрес:

Автоматний проїзд

Верстатна вулиця

Верстатний провулок

1-й Верстатний в'їзд

2-й Верстатний в'їзд

Верстатобудівна вулиця (будинки №3–7)

проспект Героїв Харкова (будинок №299)

Дробицька вулиця

Електровозна вулиця

Електровозний в'їзд

Електровозний проїзд

бульвар Івана Каркача

в'їзд Івана Каркача

вулиця Івана Каркача

провулок Івана Каркача

Конструкторська вулиця

Конструкторський провулок

Конструкторський проїзд

Лазурна вулиця

проїзд Луї Пастера

вулиця Миру

вулиця Михайла Комарова

Мохнацька вулиця

Мохнацький в'їзд

Новицька вулиця

Новицький провулок

Підшипникова вулиця

Підшипниковий провулок

Плиткова вулиця

селище Плиткове

Плитковий в'їзд

Плитковий проїзд

Плитковий тупик

Пономаренківська вулиця

Пономаренківський в'їзд

Пономаренківський проїзд

Пономаренківський провулок

П'ятихатська вулиця

Роганська вулиця

Роганський проїзд

Роганський провулок

Роганський тупик

Сепараторний проїзд

Тиха вулиця

Уютна вулиця

Шарикова вулиця

Шариковий в'їзд

Шариковий проїзд

Після завершення робіт електропостачання обіцяють відновити у звичайному режимі.

Корисні поради

Під час відключень електроенергії варто подбати не лише про власну техніку, а й про стабільність роботи мережі. Після зникнення світла рекомендують від'єднати від розеток потужні електроприлади, зокрема бойлер, пральну машину та електроплиту. Коли електропостачання відновиться, не слід одразу вмикати всі пристрої. Фахівці радять зачекати приблизно 15 хвилин, щоб напруга в мережі стабілізувалася. Спочатку краще увімкнути освітлення, а потім поступово підключати потужну техніку з інтервалом у 20–30 хвилин.

Також бажано уникати одночасної роботи кількох енергоємних приладів. Наприклад, не варто одночасно користуватися електрочайником, праскою та мікрохвильовою піччю. Прання та миття посуду за можливості краще перенести на нічні години, коли навантаження на енергосистему менше.

Додатковим захистом від перепадів напруги може стати реле контролю напруги, яке допоможе вберегти побутову техніку від пошкоджень.

