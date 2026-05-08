В день памяти и примирения мэр Харькова показал фото с отцом

Мэр Харькова с родителями. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Сегодня Украина отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Мэр Харькова Игорь Терехов поделился личной историей о своем отце, который прошел фронтовые дороги. Глава города сравнил испытания прошлого века с нынешней борьбой украинцев за независимость. Он подчеркнул, что сейчас мы как никогда понимаем истинную цену тишины и мирного неба.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Сообщение городского головы. Фото: скриншот из Telegram

Воспоминания из детства

Игорь Терехов опубликовал архивную фотографию, на которой он совсем ребенок рядом с родителями. Мэр признался, что в детстве считал отца-ветерана супергероем, которому неведом страх. Только с годами пришло понимание: те, кто видел ужасы войны, боялись так же, как и мы сейчас. Однако они скрывали это, чтобы подарить детям спокойное будущее.

"Больше всего они хотели одного — чтобы их дети никогда не видели войны. Они мечтали о городах без сирен и утро без взрывов", — отметил Игорь Терехов.

История повторяется

Мэр отметил, что судьба оказалась жестокой, и сегодня мы снова проходим через страх за родных, тяжелые потери и разрушенные дома. Каждую ночь украинцы в прифронтовых городах и в дальнем тылу вздрагивают от взрывов, чувствуя то же, что когда-то пережили поколения наших дедушек. Игорь Терехов уверен, что отец-фронтовик сегодня призвал бы нас только к одному — выстоять, не дать злу сломить нашу волю и всеми силами беречь друг друга.

Сегодня память о победителях нацизма дает силы быть достойными тех, кто защищает Украину в эту минуту. Харьковский голова подчеркнул, что самая важная задача для всех взрослых сейчас — не позволить войне повториться снова.

"Сегодня, как и много десятилетий назад, мы боремся за мир и будущее наших детей. И мы обязательно выстоим. Мира нам всем", — подытожил городской глава.

