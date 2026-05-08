У день пам'яті та примирення мер Харкова показав фото з батьком

Мер Харкова з батьками.

Сьогодні Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Мер Харкова Ігор Терехов поділився особистою історією про свого батька, який пройшов фронтові дороги. Очільник міста порівняв випробування минулого століття з нинішньою боротьбою українців за незалежність. Він наголосив, що зараз ми як ніколи розуміємо справжню ціну тиші та мирного неба.

Допис міського голови.

Спогади з дитинства

Ігор Терехов опублікував архівну світлину, на якій він зовсім дитина поруч із батьками. Мер зізнався, що в дитинстві вважав батька-ветерана супергероєм, якому невідомий страх. Лише з роками прийшло розуміння: ті, хто бачив жахи війни, боялися так само, як і ми зараз. Проте вони приховували це, аби подарувати дітям спокійне майбутнє.

"Найбільше вони хотіли одного — щоб їхні діти ніколи не бачили війни. Вони мріяли про міста без сирен та ранки без вибухів", — зазначив Ігор Терехов.

Історія повторюється

Мер зауважив, що доля виявилася жорстокою, і сьогодні ми знову проходимо через страх за рідних, важкі втрати та зруйновані будинки. Щоночі українці в прифронтових містах та в далекому тилу здригаються від вибухів, відчуваючи те саме, що колись пережили покоління наших дідусів. Ігор Терехов впевнений, що батько-фронтовик сьогодні закликав би нас лише до одного — вистояти, не дати злу зламати нашу волю та всіма силами берегти одне одного.

Сьогодні пам'ять про переможців нацизму дає сили бути гідними тих, хто захищає Україну в цю хвилину. Харківський голова підкреслив, що найважливіше завдання для всіх дорослих зараз — не дозволити війні повторитися знову.

"Сьогодні, як і багато десятиліть назад, ми боремося за мир і майбутнє наших дітей. І ми обовʼязково вистоїмо. Миру нам всім", — підсумував міський очільник.

