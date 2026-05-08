Головна Харків У день пам'яті та примирення мер Харкова показав фото з батьком

У день пам'яті та примирення мер Харкова показав фото з батьком

Дата публікації: 8 травня 2026 11:50
Мер Харкова з батьками. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Сьогодні Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Мер Харкова Ігор Терехов поділився особистою історією про свого батька, який пройшов фронтові дороги. Очільник міста порівняв випробування минулого століття з нинішньою боротьбою українців за незалежність. Він наголосив, що зараз ми як ніколи розуміємо справжню ціну тиші та мирного неба.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Звернення Ігоря Терехова до харків'ян
Допис міського голови. Фото: скриншот із Telegram

Спогади з дитинства

Ігор Терехов опублікував архівну світлину, на якій він зовсім дитина поруч із батьками. Мер зізнався, що в дитинстві вважав батька-ветерана супергероєм, якому невідомий страх. Лише з роками прийшло розуміння: ті, хто бачив жахи війни, боялися так само, як і ми зараз. Проте вони приховували це, аби подарувати дітям спокійне майбутнє.

"Найбільше вони хотіли одного — щоб їхні діти ніколи не бачили війни. Вони мріяли про міста без сирен та ранки без вибухів", — зазначив Ігор Терехов.

Історія повторюється

Мер зауважив, що доля виявилася жорстокою, і сьогодні ми знову проходимо через страх за рідних, важкі втрати та зруйновані будинки. Щоночі українці в прифронтових містах та в далекому тилу здригаються від вибухів, відчуваючи те саме, що колись пережили покоління наших дідусів. Ігор Терехов впевнений, що батько-фронтовик сьогодні закликав би нас лише до одного — вистояти, не дати злу зламати нашу волю та всіма силами берегти одне одного.

Сьогодні пам'ять про переможців нацизму дає сили бути гідними тих, хто захищає Україну в цю хвилину. Харківський голова підкреслив, що найважливіше завдання для всіх дорослих зараз — не дозволити війні повторитися знову.

"Сьогодні, як і багато десятиліть назад, ми боремося за мир і майбутнє наших дітей. І ми обовʼязково вистоїмо. Миру нам всім", — підсумував міський очільник.

Як повідомляли Новини.LIVE, міжнародна допомога повинна насамперед спрямовуватися на прифронтові міста та громади. Ігор Терехов наголосив на необхідності їх пріоритетної підтримки через високі ризики та складну безпекову ситуацію. Він підкреслив, що таким регіонам потрібні швидші рішення і додаткові ресурси для стабільної роботи.

Також Новини.LIVE писали, що Харків продовжує активно приймати людей, які через бойові дії втратили домівки та звичне життя. Сьогодні важливо не просто надати дах над головою, а допомогти кожному стати частиною нової спільноти. Для цього пропонується розробити масштабний державний план, який дозволить переселенцям остаточно адаптуватися протягом п'яти років після війни.

Харків Ігор Терехов 8 травня
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
