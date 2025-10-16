РФ ударила по инфраструктуре Харьковщины — есть пострадавшие

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковщины

В результате многочасового комбинированного российского ракетно-дронового удара российских войск по объектам инфраструктуры на Харьковщине пострадали четыре человека. Также возникли масштабные пожары.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Последствия атаки России на Харьковскую область

Атака продолжалась несколько часов непрерывно и вызвала масштабные пожары в Богодуховском, Изюмском и Лозовском районах области. Огонь охватил здания и элементы критической инфраструктуры, часть объектов получила серьезные повреждения.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Харьковщины

Пожар в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковщины

Сейчас на местах работают спасатели, пиротехники и медики ГСЧС, которые ликвидируют последствия обстрелов, расчищают завалы и обезвреживают опасные обломки боеприпасов.

Напомним, сразу в нескольких областях Украины сегодня, 16 октября, ввели отключение света.

Также под атакой оказался объект газовой инфраструктуры в Полтавской области.