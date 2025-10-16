РФ вдарила по інфраструктурі Харківщини — є постраждалі

В ДСНС показали наслідки атаки Росії по Харківщині — фото
Внаслідок кількагодинного комбінованого російського ракетно-дронового удару російських військ по об’єктах інфраструктури на Харківщині постраждали чотири людини. Також виникли масштабні пожежі.
Про це повідомили в ДСНС Харківщини.
Наслідки атаки Росії на Харківщину
Атака тривала кілька годин безперервно й спричинила масштабні пожежі в Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області. Вогонь охопив будівлі та елементи критичної інфраструктури, частина об’єктів зазнала серйозних пошкоджень.
Зараз на місцях працюють рятувальники, піротехніки та медики ДСНС, які ліквідовують наслідки обстрілів, розчищають завали та знешкоджують небезпечні уламки боєприпасів.
Нагадаємо, одразу в кількох областях України сьогодні, 16 жовтня, запровадили відключення світла.
Також під атакою опинився об'єкт газової інфраструктури в Полтавській області.
