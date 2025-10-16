РФ вдарила по інфраструктурі Харківщини — є постраждалі

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок кількагодинного комбінованого російського ракетно-дронового удару російських військ по об’єктах інфраструктури на Харківщині постраждали чотири людини. Також виникли масштабні пожежі.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки Росії на Харківщину

Атака тривала кілька годин безперервно й спричинила масштабні пожежі в Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області. Вогонь охопив будівлі та елементи критичної інфраструктури, частина об’єктів зазнала серйозних пошкоджень.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Харківщини

Пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС Харківщини

Зараз на місцях працюють рятувальники, піротехніки та медики ДСНС, які ліквідовують наслідки обстрілів, розчищають завали та знешкоджують небезпечні уламки боєприпасів.

Нагадаємо, одразу в кількох областях України сьогодні, 16 жовтня, запровадили відключення світла.

Також під атакою опинився об'єкт газової інфраструктури в Полтавській області.