Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків В ДСНС показали наслідки атаки Росії по Харківщині — фото

В ДСНС показали наслідки атаки Росії по Харківщині — фото

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 12:02
РФ вдарила по інфраструктурі Харківщини — є постраждалі
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок кількагодинного комбінованого російського ракетно-дронового удару російських військ по об’єктах інфраструктури на Харківщині постраждали чотири людини. Також виникли масштабні пожежі.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки Росії на Харківщину

Атака тривала кілька годин безперервно й спричинила масштабні пожежі в Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області. Вогонь охопив будівлі та елементи критичної інфраструктури, частина об’єктів зазнала серйозних пошкоджень.

Обстріли
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Харківщини
Обстріли Харківської області
Пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС Харківщини

Зараз на місцях працюють рятувальники, піротехніки та медики ДСНС, які ліквідовують наслідки обстрілів, розчищають завали та знешкоджують небезпечні уламки боєприпасів.

Нагадаємо, одразу в кількох областях України сьогодні, 16 жовтня, запровадили відключення світла.

Також під атакою опинився об'єкт газової інфраструктури в Полтавській області.

пожежа ДСНС безпілотники Харківська область ППО дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації