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Главная Харьков В двух районах Харькова прекращена подача газа: адреса

В двух районах Харькова прекращена подача газа: адреса

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 12:23
Отключение газа в Харькове 13 августа: список адресов
Специалист ремонтирует сеть. Фото: Харьковский филиал «Газмережи»

13 августа в Харькове временно приостановили газоснабжение в Слободском и Киевском районах. Специалисты будут проводить работы на газовых сетях. Без газа останутся жители нескольких домов. После завершения работ газоснабжение возобновят при условии доступа ко всем квартирам для проверки систем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газмережи".

Отключение в Слободском районе

В Слободском районе газоснабжение временно прекратят в домах по адресам:

  • пер. Ялтинский, 7, 8, 9.

Отключение в Киевском районе

В Киевском районе без газа останутся жители домов по следующим адресам:

  • пер. Студенческий, 2, 4, 6, 8, 10;
  • ул. Студенческая, 4, 5/2-А, 5/2, 5/1, 5/6, 5, 5/4, 6/18, 6, корп. 12, 7, 15/17, 19, 20, 3.

Когда возобновят

Подключение домов состоится после завершения работ. Для этого специалистам должен быть обеспечен доступ ко всем квартирам. Это необходимо для обследования внутридомовой системы газоснабжения.

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С 1 августа 2026 года для жителей Харькова и области большинство коммунальных тарифов останется на нынешнем уровне. В частности, для бытовых потребителей цена природного газа в июле не изменится. Стоимость составит 7,96 грн за кубометр.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Изменения планируется ввести в два этапа — с октября 2026 года и января 2027-го. Причина — действующий тариф покрывает лишь около 30% фактических расходов предприятия. При этом после повышения харьковский тариф останется одним из самых низких в Украине.

Также Новини.LIVE писали, что инициатива председателя Ассоциации прифронтовых городов и общин Игоря Терехова по снижению ставки НДС на товары первой необходимости до 5% способствует преодолению бедности. Это доказано европейским опытом.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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