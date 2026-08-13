Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У двох районах Харкова зникло газопостачання: адреси

У двох районах Харкова зникло газопостачання: адреси

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 12:23
Відключення газу в Харкові 13 серпня: список адрес
Фахівець ремонтує мережу. Фото: Харківська філія "Газмережі"

У Харкові 13 серпня тимчасово припинили газопостачання у Слобідському та Київському районах. Фахівці проводитимуть роботи на газових мережах. Без газу залишаться мешканці кількох будинків. Після завершення робіт газопостачання відновлять за умови доступу до всіх помешкань для перевірки систем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Відключення у Слобідському районі

У Слобідському районі газопостачання тимчасово припинять у будинках за адресами: 

  • пров. Ялтинський, 7, 8, 9.

Відключення у Київському районі

У Київському районі без газу залишаться мешканці будинків за такими адресами: 

  • пров. Студентський, 2, 4, 6, 8, 10; 
  • вул. Студентська, 4, 5/2-А, 5/2, 5/1, 5/6, 5, 5/4, 6/18, 6, корп. 12, 7, 15/17, 19, 20, 3.

Коли відновлять

Підключення будинків відбудеться після завершення робіт. Для цього фахівцям має бути забезпечений доступ до всіх помешкань. Це потрібно для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання.

Читайте також:

Скільки коштує газ

Із 1 серпня 2026 року для жителів Харкова та області більшість комунальних тарифів залишиться на нинішньому рівні. Зокрема, для побутових споживачів ціна природного газу в липні не зміниться. Вартість становитиме 7,96 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Зміни хочуть запровадити у два етапи — з жовтня 2026 року та січня 2027-го. Причина — чинний тариф покриває лише близько 30% фактичних витрат підприємства. Водночас після підвищення харківський тариф залишиться серед найнижчих в Україні.

Також Новини.LIVE писали, що ініціатива голови Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова щодо зниження ставки ПДВ на товари першої необхідності до 5% сприяє подоланню бідності. Це доведено європейським досвідом.

ремонт Харків газопостачання Харківгаз відключення
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації