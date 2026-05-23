В двух районах Харькова ремонтируют дома после ударов РФ

Дата публикации 23 мая 2026 12:10
Коммунальщики восстанавливают многоэтажку в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

В Харькове продолжается восстановление многоэтажек, которые были повреждены в результате российских обстрелов. В домах уже восстановили часть конструкций, заменили окна и ремонтируют фасады.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Ремонт будинків у Харкові
Коммунальщик красит фасад. Фото: Харьковский городской совет

Восстановление дома на улице Соборности Украины

В горсовете уточнили, что сейчас работы продолжаются сразу в нескольких районах города. Так, в многоэтажке на улице Соборности Украины специалисты сейчас занимаются восстановлением фасада дома.

Перед этим строители полностью восстановили поврежденные конструкции, а именно: стены, перекрытия и другие элементы здания. Также в доме отремонтировали более 1,1 тысячи квадратных метров кровли и утеплили технический этаж.

Відновлена багатоповерхівка у Харкові
Дом в Харькове, который восстановили после обстрелов. Фото: Харьковский городской совет

Отдельно в многоэтажке уже заменили все поврежденные окна в квартирах и подъездах. Следующим этапом должно стать обновление систем отопления, водоснабжения и канализации в части дома, которая пострадала от обстрелов. Также запланирован ремонт входных групп и остекление балконов.

Відремонтований будинок
Дом, который подвергся атаке и был восстановлен. Фото: Харьковский городской совет

Восстановление многоэтажки на проспекте Любви Малой

Еще один жилой дом восстанавливают на проспекте Любви Малой. Там строители утепляют фасад, шпаклюют стены и готовят здание к покраске. Ранее в доме демонтировали разрушенный подъезд, после чего возвели новую стену.

Ремонт фасаду будинку
Специалисты восстанавливают фасад дома. Фото: Харьковский городской совет

Кроме того, в многоэтажке уже установили новые окна вместо поврежденных в результате ударов РФ. В местах общего пользования также провели внутренние ремонтные работы - в подъездах оштукатурили и покрасили стены.

Как сообщали Новини.LIVE, городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что нужно системно поддерживать граждан Украины, которые потеряли жилье из-за боевых действий. Он привел пример, как в Харькове тем временем помогают переселенцам и работают над тем, чтобы они адаптировались в обществе через доступ к социальным, административным и медицинским услугам, образованию для детей и возможностей трудоустройства.

Также Игорь Терехов заявил, что украинцам нужен доступ к качественному жилью. Ключевой задачей, по его мнению, является формирование устойчивой модели финансирования жилищной политики. Которая должна базироваться на сочетании внутренних ресурсов и льготного внешнего финансирования - прежде всего средств Европейского Союза, США и международных финансовых организаций.

Кроме этого, Новини.LIVE писали, что рынок жилья в Харькове постепенно оживает. За последний год в городе заметно подорожала аренда квартир, а цены на покупку жилья начали медленно расти.

обстрелы Новости Харькова восстановление дом
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
