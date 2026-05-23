У двох районах Харкова ремонтують будинки після ударів РФ

Комунальники відновлюють багатоповерхівку у Харкові. Фото: Харківська міська рада

У Харкові триває відновлення багатоповерхівок, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. У будинках уже відновили частину конструкцій, замінили вікна та ремонтують фасади.

Відновлення будинку на вулиці Соборності України

У міськраді уточнили, що наразі роботи тривають одразу у кількох районах міста. Так, у багатоповерхівці на вулиці Соборності України фахівці зараз займаються відновленням фасаду будинку.

Перед цим будівельники повністю відновили пошкоджені конструкції, а саме: стіни, перекриття та інші елементи будівлі. Також у будинку відремонтували понад 1,1 тисячі квадратних метрів покрівлі та утеплили технічний поверх.

Окремо в багатоповерхівці вже замінили всі пошкоджені вікна у квартирах та під’їздах. Наступним етапом має стати оновлення систем опалення, водопостачання та каналізації у частині будинку, яка постраждала від обстрілів. Також запланований ремонт вхідних груп і скління балконів.

Відновлення багатоповерхівки на проспекті Любові Малої

Ще один житловий будинок відновлюють на проспекті Любові Малої. Там будівельники утеплюють фасад, шпаклюють стіни та готують будівлю до фарбування. Раніше у будинку демонтували зруйнований під’їзд, після чого звели нову стіну.

Крім того, у багатоповерхівці вже встановили нові вікна замість пошкоджених внаслідок ударів РФ. У місцях загального користування також провели внутрішні ремонтні роботи — у під’їздах пошпаклювали та пофарбували стіни.

Як повідомляли Новини.LIVE, міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що потрібно системніше підтримувати громадян України, які втратили житло через бойові дії. Він навів приклад, як у Харкові тим часом допомагають переселенцям та працюють над тим, щоб вони адаптувалися у суспільстві через доступ до соціальних, адміністративних і медичних послуг, освіти для дітей та можливостей працевлаштування.

Також Ігор Терехов заявив, що українцям потрібен доступ до якісного житла. Ключовим завданням, на його думку, є формування стійкої моделі фінансування житлової політики. Яка має базуватися на поєднанні внутрішніх ресурсів і пільгового зовнішнього фінансування — насамперед коштів Європейського Союзу, США та міжнародних фінансових організацій.

Окрім цього, Новини.LIVE писали, що ринок житла у Харкові поступово оживає. За останній рік у місті помітно подорожчала оренда квартир, а ціни на купівлю житла почали повільно зростати.