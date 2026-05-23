Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У двох районах Харкова ремонтують будинки після ударів РФ

У двох районах Харкова ремонтують будинки після ударів РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 травня 2026 12:10
У двох районах Харкова ремонтують будинки після ударів РФ
Комунальники відновлюють багатоповерхівку у Харкові. Фото: Харківська міська рада

У Харкові триває відновлення багатоповерхівок, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. У будинках уже відновили частину конструкцій, замінили вікна та ремонтують фасади.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Ремонт будинків у Харкові
Комунальник фарбує фасад. Фото: Харківська міська рада

Відновлення будинку на вулиці Соборності України

У міськраді уточнили, що наразі роботи тривають одразу у кількох районах міста. Так, у багатоповерхівці на вулиці Соборності України фахівці зараз займаються відновленням фасаду будинку.

Перед цим будівельники повністю відновили пошкоджені конструкції, а саме: стіни, перекриття та інші елементи будівлі. Також у будинку відремонтували понад 1,1 тисячі квадратних метрів покрівлі та утеплили технічний поверх.

Відновлена багатоповерхівка у Харкові
Будинок у Харкові, який відновили після обстрілів. Фото: Харківська міська рада

Окремо в багатоповерхівці вже замінили всі пошкоджені вікна у квартирах та під’їздах. Наступним етапом має стати оновлення систем опалення, водопостачання та каналізації у частині будинку, яка постраждала від обстрілів. Також запланований ремонт вхідних груп і скління балконів.

Читайте також:
Відремонтований будинок
Будинок, який зазнав атаки і був вдновлений. Фото: Харківська міська рада

Відновлення багатоповерхівки на проспекті Любові Малої

Ще один житловий будинок відновлюють на проспекті Любові Малої. Там будівельники утеплюють фасад, шпаклюють стіни та готують будівлю до фарбування. Раніше у будинку демонтували зруйнований під’їзд, після чого звели нову стіну.

Ремонт фасаду будинку
Фахівці відновлюють фасад будинку. Фото: Харківська міська рада

Крім того, у багатоповерхівці вже встановили нові вікна замість пошкоджених внаслідок ударів РФ. У місцях загального користування також провели внутрішні ремонтні роботи — у під’їздах пошпаклювали та пофарбували стіни.

Як повідомляли Новини.LIVE, міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що потрібно системніше підтримувати громадян України, які втратили житло через бойові дії. Він навів приклад, як у Харкові  тим часом допомагають переселенцям та працюють над тим, щоб вони адаптувалися у суспільстві через доступ до соціальних, адміністративних і медичних послуг, освіти для дітей та можливостей працевлаштування.

Також Ігор Терехов заявив, що українцям потрібен доступ до якісного житла. Ключовим завданням, на його думку, є формування стійкої моделі фінансування житлової політики. Яка має базуватися на поєднанні внутрішніх ресурсів і пільгового зовнішнього фінансування — насамперед коштів Європейського Союзу, США та міжнародних фінансових організацій.

Окрім цього, Новини.LIVE писали, що ринок житла у Харкові поступово оживає. За останній рік у місті помітно подорожчала оренда квартир, а ціни на купівлю житла почали повільно зростати.

обстріли Новини Харкова відновлення будинок
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації