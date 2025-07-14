Под Харьковом показали тигрят, которых вырастила собака - фото и видео

Тигренок, которого вырастила собака на Харьковщине. Фото: Новини.LIVE

На Харьковщине в региональном ландшафтном парке "Фельдман-Экопарк" показали тигрят, которых вырастила собака. Они уже понемногу переходят с молока на мясо.

Об этом директор парка Юрий Гошовский рассказал Новини.LIVE в понедельник, 14 июля.

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Тигренок, которого вырастила собака на Харьковщине. Фото: Новини.LIVE

На Харьковщине показали тигрят, которых вырастила собака

В региональном ландшафтном парке "Фельдман-Экопарк" в Дергачевском районе Харьковской области показали тигрят, которых вырастила собака.

Как рассказал директор экопарка, тигрят зовут Дакота и Декстер. Девочка — более активная, мальчик более спокойный. Сейчас тигрята уже понемногу переходят с молока на мясо и живут в просторном вольере. Однако впоследствии их переселят в вольер для взрослых тигров.

Тигренка кормят молоком, фото: Новини.LIVE

"Они у нас ручные. Посмотрим, как долго это продлится. Ведь тигры это все же хищники-одиночки. Посмотрим, сколько продлится наша дружба и контакт. Пока они абсолютно контактные, ведь они у нас ручного вскармливания, их кормил человек", — объяснил директор парка.

Тигренок, которого вырастила собака на Харьковщине. Фото: Новини.LIVE

Заметим, что после рождения тигрят приютила собака по имени Чили, которая заменила им маму. Она вылизывала их, согревала и постоянно была рядом. Малыши приняли ее как родную.

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