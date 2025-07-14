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Головна Харків В Екопарку під Харковом показали тигренят, яких виростила собака

В Екопарку під Харковом показали тигренят, яких виростила собака

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 18:04
Під Харковом показали тигренят, яких виростила собака — фото та відео
Тигреня, яке виростила собака на Харківщині. Фото: Новини.LIVE

На Харківщині у регіональному ландшафтному парку "Фельдман-Екопарк" показали тигренят, яких виростала собака. Вони вже потроху переходять з молока на м’ясо.

Про це директор парку Юрій Гошовський розповів Новини.LIVE у понеділок, 14 липня.

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Тигр
Тигреня, яке виростила собака на Харківщині. Фото: Новини.LIVE

На Харківщині показали тигренят, яких виростила собака

В регіональному ландшафтному парку "Фельдман-Екопарк" у Дергачівському районі Харківської області показали тигренят, яких виростила собака.

Як розповів директор екопарку, тигренят звуть Дакота та Декстер. Дівчинка — активніша, хлопчик спокійніший. Нині тигренята вже потроху переходять з молока на м’ясо та мешкають у просторому вольєрі. Однак згодом їх переселять у вольєр для дорослих тигрів.

Тигр
Тигреня годують молоком. Фото: Новини.LIVE

"Вони у нас ручні. Подивимося, як довго це триватиме. Адже тигри це все ж таки хижаки-одинаки. Подивимося, скільки триватиме наша дружба й контакт. Поки вони абсолютно контакті, адже вони у нас ручного вигодовування, їх годувала людину", — пояснив директор парку. 

Тигр
Тигреня, яке виростила собака на Харківщині. Фото: Новини.LIVE

Зауважимо, що після народження тигренят прихистила собака, на ім'я Чілі, яка замінила їм маму. Вона вилизувала їх, зігрівала та постійно була поруч. Малюки прийняли її як рідну.

Нагадаємо, що нещодавно у Туреччині лев втік із зоопарку та напав на фермера.

Раніше ми інформували, що у Тарутинському степу, що на Одещині, екологи натрапили на новонароджену лань.

тварини природа тигреня тигр Екопарк
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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