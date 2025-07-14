Під Харковом показали тигренят, яких виростила собака — фото та відео

Тигреня, яке виростила собака на Харківщині. Фото: Новини.LIVE

На Харківщині у регіональному ландшафтному парку "Фельдман-Екопарк" показали тигренят, яких виростала собака. Вони вже потроху переходять з молока на м’ясо.

Про це директор парку Юрій Гошовський розповів Новини.LIVE у понеділок, 14 липня.

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Тигреня, яке виростила собака на Харківщині. Фото: Новини.LIVE

На Харківщині показали тигренят, яких виростила собака

В регіональному ландшафтному парку "Фельдман-Екопарк" у Дергачівському районі Харківської області показали тигренят, яких виростила собака.

Як розповів директор екопарку, тигренят звуть Дакота та Декстер. Дівчинка — активніша, хлопчик спокійніший. Нині тигренята вже потроху переходять з молока на м’ясо та мешкають у просторому вольєрі. Однак згодом їх переселять у вольєр для дорослих тигрів.

Тигреня годують молоком. Фото: Новини.LIVE

"Вони у нас ручні. Подивимося, як довго це триватиме. Адже тигри це все ж таки хижаки-одинаки. Подивимося, скільки триватиме наша дружба й контакт. Поки вони абсолютно контакті, адже вони у нас ручного вигодовування, їх годувала людину", — пояснив директор парку.

Тигреня, яке виростила собака на Харківщині. Фото: Новини.LIVE

Зауважимо, що після народження тигренят прихистила собака, на ім'я Чілі, яка замінила їм маму. Вона вилизувала їх, зігрівала та постійно була поруч. Малюки прийняли її як рідну.

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