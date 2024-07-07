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В какие часы в Харькове сегодня будут выключать свет — в Укрэнерго дали прогноз

7 июля 2024 00:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Графики отключения света в Харькове на сегодня, 7 июля
Аварийная бригада. Фото: Харьковская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине из-за повреждений энергообъектов в результате российских обстрелов продолжают применять ограничения света. Однако в воскресенье, 7 июля, в Харькове не будут выключать электропитание с 7:00 до 15:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в субботу, 6 июля.

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"7 июля с 7:00 до 15:00 меры ограничения потребления действовать не будут", — говорится в сообщении.

Но в другие часы энергетики планируют выключать свет в две очереди: с 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00.

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Скриншот поса Укрэнерго

Узнать точные графики ограничений потребления света по адресу можно на сайте kharkiv.energy. Для этого необходимо ввести название улицы и номер дома или если вы знаете свой номер очереди — выбрать его.

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Скриншот сайта
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Скриншот сайта

Раньше мы писали, как во Львовской области будут действовать графики отключений 7 июля.

Кроме того, в Киеве завтра в течение восьми часов не будут выключать свет. Это связано с частичной стабилизацией ситуации на выходных.

Харьков электроэнергия Укрэнерго энергосистема отключения света свет

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