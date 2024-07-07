Графіки відключення світла у Харкові на сьогодні, 7 липня

В які години у Харкові сьогодні вимикатимуть світло — в Укренерго дали прогноз
В Україні через пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських обстрілів продовжують застосовувати обмеження світла. Однак у неділю, 7 липня, у Харкові не вимикатимуть електроживлення з 7:00 до 15:00.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у суботу, 6 липня.
Відключення світла у Харкові 7 липня
"7 липня з 7:00 до 15:00 заходи обмеження споживання діяти не будуть", — йдеться у повідомленні.
Але в інші години енергетики планують вимикати світло у дві черги: з 00:00 до 7:00 та з 15:00 до 24:00.
Дізнатися точні графіки обмежень споживання світла за адресою можна на сайті kharkiv.energy. Для цього необхідно ввести назву вулиці та номер будинку або якщо ви знаєте свій номер черги — обрати його.
Раніше ми писали, як у Львівській області діятимуть графіки відключень 7 липня.
Крім того, у Києві завтра протягом восьми годин не вимикатимуть світло. Це пов'язано з частковою стабілізацією ситуації на вихідних.
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