Графіки відключення світла у Харкові на сьогодні, 7 липня

Аварійна бригада. Фото: Харківська ОВА

В Україні через пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських обстрілів продовжують застосовувати обмеження світла. Однак у неділю, 7 липня, у Харкові не вимикатимуть електроживлення з 7:00 до 15:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у суботу, 6 липня.

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Відключення світла у Харкові 7 липня

"7 липня з 7:00 до 15:00 заходи обмеження споживання діяти не будуть", — йдеться у повідомленні.

Але в інші години енергетики планують вимикати світло у дві черги: з 00:00 до 7:00 та з 15:00 до 24:00.

Скриншот допису Укренерго

Дізнатися точні графіки обмежень споживання світла за адресою можна на сайті kharkiv.energy. Для цього необхідно ввести назву вулиці та номер будинку або якщо ви знаєте свій номер черги — обрати його.

Скриншот сайту

Скриншот сайту

Раніше ми писали, як у Львівській області діятимуть графіки відключень 7 липня.

Крім того, у Києві завтра протягом восьми годин не вимикатимуть світло. Це пов'язано з частковою стабілізацією ситуації на вихідних.