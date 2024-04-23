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В ISW рассказали, для чего Россия направляет удары на Харьков

23 апреля 2024 07:29
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Бригадир София
редактор
В ISW рассказали, для чего Россия направляет удары на Харьков
Последствия атаки по Харькову. Фото: Харьковская областная прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россия увеличила интенсивность атак и информационных кампаний против населения Харькова. Целью Кремля является деморализация харьковчан, побуждение их к эвакуации и вызов массовой миграции в пределах страны.

Об этом сообщил   Институт изучения войны (ISW) в понедельник, 22 апреля.

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Используя слабые стороны украинской системы ПВО и напряженную ситуацию в стране из-за ожиданий американской военной поддержки, Россия пытается увеличить информационное давление.

Кремлевские пропагандисты используют обеспокоенность по поводу возможного наступления на Харьков для проведения целенаправленных информационных атак, целью которых является сеять панику среди жителей.

Согласно анализу ISW шансы на успех российского наступления на Харьков остаются низкими, если Украина оперативно получит новую военную помощь от Соединенных Штатов.

Украинские чиновники ранее высказывали предположение о возможности операции России против Харькова уже этим летом. Однако эксперты ISW считают, что российским войскам не хватит ресурсов для захвата города, если украинская армия будет должным образом оснащена.

Напомним, что ISW писал, что украинская противовоздушная оборона подвергается деградации на фронте, что позволяет российской авиации совершать свои операции.

Ранее мы писали, по оценке экспертов Института изучения войны, украинские силы смогут приостановить российское наступление при быстром поступлении помощи от США.

россия
война
Харьков
Украина
оккупанты
ISW
война в Украине

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