В ISW розповіли, для чого Росія спрямовує удари на Харків

Наслідки атаки по Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура

Росія збільшила інтенсивність атак та інформаційних кампаній проти населення Харкова. Метою Кремля є деморалізація харків’ян, спонукання їх до евакуації та викликання масової міграції в межах країни.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у понеділок, 22 квітня.

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Використовуючи слабкі сторони української системи ППО та напружену ситуацію в країні через очікування американської військової підтримки, Росія намагається збільшити інформаційний тиск.

Кремлівські пропагандисти використовують занепокоєння щодо можливого наступу на Харків для проведення цілеспрямованих інформаційних атак, метою яких є сіяти паніку серед мешканців.

Згідно з аналізом ISW, шанси на успіх російського наступу на Харків залишаються низькими, якщо Україна оперативно отримає нову військову допомогу від Сполучених Штатів.

Українські чиновники раніше висловлювали припущення про можливість операції Росії проти Харкова вже цього літа. Проте експерти ISW вважають, що російським військам бракуватиме ресурсів для захоплення міста, якщо українська армія буде належним чином оснащена.

Нагадаємо, що ISW писав, що українська протиповітряна оборона зазнає деградації на фронті, що дозволяє російській авіації здійснювати свої операції.

Раніше ми писали, за оцінкою експертів Інституту вивчення війни, українські сили зможуть призупинити російський наступ за умови швидкого надходження допомоги від США.