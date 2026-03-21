Главная Харьков В Изюме после ударов КАБа и БпЛА ранены шесть человек: фото

Дата публикации 21 марта 2026 10:22
Руины дома в Изюмском районе. Фото: Новини.LIVE

В Изюмском районе Харьковской области по состоянию на утро 21 марта стали известны последствия обстрелов за предыдущие сутки. Под ударами оказались населенные пункты Изюмской и Оскольской громад, где зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

Об этом сообщили в Изюмской ГОА, передает Новини.LIVE.

В городе Изюм Изюмской городской территориальной громады разрушениям подверглись частные домовладения, гражданские автомобили и электросети в результате попаданий управляемой авиабомбы и беспилотника. После атаки ранения различной степени тяжести получили шесть человек.

Отдельно сообщается о последствиях удара по селу Оскол Оскольской сельской территориальной общины. Там после попадания управляемой авиабомбы повреждены частные жилые дома и электросети. У двух человек зафиксировали острую реакцию на стресс.

Наслідки атаки на Ізюмську громаду 21 березня
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

За сутки россияне атаковали 11 населенных пунктов Харьковской области. Известно о десяти пострадавших, среди которых есть ребенок.

Чаще всего российские войска атакуют гражданские объекты и жилые дома. В пятницу, 20 марта, сообщали о последствиях атак.

Харьковская область обстрелы Изюм
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
