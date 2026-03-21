В Ізюмі після ударів КАБа і БпЛА поранені шестеро людей: фото

Руїни будинку в Ізюмському районі.

В Ізюмському районі Харківської області станом на ранок 21 березня стало відомо наслідки обстрілів за попередню добу. Під ударами опинилися населені пункти Ізюмської та Оскільської громад, де зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури і постраждалі.

Про це повімили в Ізюмській МВА, передає Новини.LIVE.

У місті Ізюм Ізюмської міської територіальної громади руйнувань зазнали приватні домоволодіння, цивільні автомобілі та електромережі внаслідок влучань керованої авіабомби та безпілотника. Після атаки поранення різного ступеня тяжкості дістали шестеро людей.

Окремо повідомляється про наслідки удару по селу Оскіл Оскільської сільської територіальної громади. Там після влучання керованої авіабомби пошкоджено приватні житлові будинки та електромережі. У двох людей зафіксували гостру реакцію на стрес.

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE

За добу росіяни атакували 11 населених пунктів Харківщини. Відомо про десятьох постраждалих, серед яких є дитина.

Найчастіше російські війська атакують цивільні об'єкти та житлові будинки. У п'ятницю, 20 березня, повідомляли про наслідки атак.