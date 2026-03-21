Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Ізюмі після ударів КАБа і БпЛА поранені шестеро людей: фото

В Ізюмі після ударів КАБа і БпЛА поранені шестеро людей: фото

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 10:22
В Ізюмі після ударів КАБа і БпЛА поранені шестеро людей: фото
Руїни будинку в Ізюмському районі. Фото: Новини.LIVE

В Ізюмському районі Харківської області станом на ранок 21 березня стало відомо наслідки обстрілів за попередню добу. Під ударами опинилися населені пункти Ізюмської та Оскільської громад, де зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури і постраждалі.

Про це повімили в Ізюмській МВА, передає Новини.LIVE.

У місті Ізюм Ізюмської міської територіальної громади руйнувань зазнали приватні домоволодіння, цивільні автомобілі та електромережі внаслідок влучань керованої авіабомби та безпілотника. Після атаки поранення різного ступеня тяжкості дістали шестеро людей.

Окремо повідомляється про наслідки удару по селу Оскіл Оскільської сільської територіальної громади. Там після влучання керованої авіабомби пошкоджено приватні житлові будинки та електромережі. У двох людей зафіксували гостру реакцію на стрес.

Наслідки атаки на Ізюмську громаду 21 березня
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE

За добу росіяни атакували 11 населених пунктів Харківщини. Відомо про десятьох постраждалих, серед яких є дитина.

Найчастіше російські війська атакують цивільні об'єкти та житлові будинки. У п'ятницю, 20 березня, повідомляли про наслідки атак.

Харківська область обстріли Ізюм
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації