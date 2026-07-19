В Изюме возросло число пострадавших в результате российского обстрела
В Изюме Харьковской области увеличилось число пострадавших в результате российского обстрела в воскресенье, 19 июля. На данный момент известно о 20 раненых.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Изюма 19 июля
В результате атаки России десять человек получили взрывные травмы и ранения осколками стекла. Кроме того, у ещё десяти пострадавших, в том числе у годовалого мальчика, диагностировали острую стрессовую реакцию. В настоящее время всем оказывается медицинская помощь.
"С прошлой ночи враг уже трижды наносил удары по городу — управляемыми авиабомбами, РСЗО и беспилотниками. Повреждены частные и многоквартирные дома, дошкольное учебное заведение, автомобили и электросети", — отметил Синегубов.
Пострадавшие семьи получат непродовольственные наборы, OSB-плиты, ESK-наборы для экстренного ремонта жилья, а также психологическую и юридическую поддержку.
Как писали Новини.LIVE, 19 июля российские захватчики атаковали Харьковскую область. В частности, в Изюме дрон попал в пятиэтажный жилой дом.
Кроме того, сегодня оккупанты атаковали Харьковский инновационный сортировочный терминал Новой почты, в результате чего погибли четыре человека, еще 16 получили ранения.
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