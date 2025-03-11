В Харьковской области мужчина похитил алюминиевые плиты с могил советских военных — как его наказал суд

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Изюме Харьковской области мужчина украл несколько плит с могил советских военных. Суд решил его наказать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина похитил пять мемориальных плит с памятника "Скорбящая мать", расположенного на горе Кременец. На этих алюминиевых плитах были выгравированы имена советских военных, погибших во время Второй мировой войны. Две плиты злоумышленник забрал 29 декабря 2023 года, а 31 декабря вернулся и похитил еще три. Общая сумма ущерба составила почти 4,5 тысячи гривен.

На судебном заседании обвиняемый пояснил, что собирал обломки плит возле мемориала после обстрелов. По его словам, большинство плит были повреждены, и он не был единственным, кто сдавал обломки на металлолом. Мужчина признал, что среди обломков оказалось две целые плиты, которые он вместе с другими остатками отнес в пункт приема металла. За каждый раз получал чуть больше тысячи гривен. Он также утверждал, что не знал о запрете на сдачу таких предметов в металлолом.

Кроме этого, мужчину обвинили в грабеже. Во время визита к знакомой он взял ее телефон и не вернул. Вместо этого сдал мобильное устройство в ломбард.

Решение суда

Суд, исследовав материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему семь лет и шесть месяцев заключения за кражу алюминиевых плит с военного мемориала и грабеж.

А в Калуше мужчина похитил лампадку с Аллеи Героев. Суд его наказал.

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