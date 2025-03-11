У Харківській області чоловік викрав алюмінієві плити з могил радянських військових — як його покарав суд

Молоток судді. Фото: Freepik

В Ізюмі Харківської області чоловік вкрав кілька плит з могил радянських військових. Суд вирішив його покарати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік викрав п’ять меморіальних плит з пам’ятника "Скорботна мати", розташованого на горі Кременець. На цих алюмінієвих плитах були викарбувані імена радянських військових, які загинули під час Другої світової війни. Дві плити зловмисник забрав 29 грудня 2023 року, а 31 грудня повернувся та викрав ще три. Загальна сума збитків склала майже 4,5 тисячі гривень.

На судовому засіданні обвинувачений пояснив, що збирав уламки плит біля меморіалу після обстрілів. За його словами, більшість плит були пошкоджені, і він не був єдиним, хто здавав уламки на металобрухт. Чоловік визнав, що серед уламків виявилося дві цілі плити, які він разом із іншими залишками відніс у пункт прийому металу. За кожен раз отримував трохи більше тисячі гривень. Він також стверджував, що не знав про заборону на здачу таких предметів у металобрухт.

Крім цього, чоловіка звинуватили в грабежі. Під час візиту до знайомої він узяв її телефон і не повернув. Замість цього здав мобільний пристрій у ломбард.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним та призначив йому сім років і шість місяців ув’язнення за крадіжку алюмінієвих плит із військового меморіалу та грабіж.

А в Калуші чоловік викрав лампадку з Алеї Героїв. Суд його покарав.

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