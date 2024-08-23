В Изюме мужчина выбил дверь квартиры и обокрал ее - полиция сообщила подробности

В Изюме на Харьковщине разоблачили квартирного вора — детали
23 августа 2024 16:01
Вручение подозрения мужчине. Фото: Нацполиция
Правоохранители разоблачили мужчину, который причастен к квартирной краже в Изюме Харьковской области. Из дома злоумышленник вынес телевизор и ноутбук.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Харьковской области в Telegram в пятницу, 23 августа.
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Разоблачили квартирного вора в Изюме
"На Изюмщине полицейские разоблачили мужчину, причастного к квартирной краже", — говорится в сообщении.
Известно, что мужчина выбил дверь и проник в квартиру, которая принадлежит местному жителю Изюма. Злоумышленником оказался 21-летний мужчина, из дома он украл телевизор и ноутбук.
По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство по поводу кражи, мужчине сообщили о подозрении.
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