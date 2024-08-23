В Ізюмі чоловік вибив двері квартири та обікрав її - поліція повідомила подробиці

Вручення підозри чоловіку. Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили чоловіка, який причетний до квартирної крадіжки в Ізюмі Харківської області. З оселі зловмисник виніс телевізор та ноутбук.

Про це повідомила пресслужба Поліції Харківської області у Telegram у п'ятницю, 23 серпня.

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"На Ізюмщині поліцейські викрили чоловіка, причетного до квартирної крадіжки", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік вибив двері та проник до квартири, яка належить місцевому мешканцю міста Ізюм. Зловмисником виявився 21-річний чоловік, з помешкання він вкрав телевізор та ноутбук.

За цим злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно крадіжки, чоловіку повідомили про підозру.