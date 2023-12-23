В Изюме сообщили о подозрении 15-летнему парню, который угрожал людям и требовал деньги

Нападающий из Изюма. Фото: Полиция Харьковской области

В Изюме несовершеннолетний молодой человек угрожал и требовал деньги у двух граждан. Следователи сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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Требовал деньги и угрожал

"Оперативники Изюмского районного управления полиции провели ряд следственно-оперативных мероприятий и установили причастность к преступлению 15-летнего жителя Изюма", — говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что подросток угрожал потерпевшим убить их самих и их семьи, взорвать дом, если не пришлют ему деньги.

У местной жительницы малолетний злоумышленник потребовал 300 тысяч долларов США. У предпринимателя — 150 тысяч долларов США.

21 декабря парню сообщили о подозрении в вымогательстве.

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