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В Изюме сообщили о подозрении 15-летнему парню, который угрожал людям и требовал деньги

23 декабря 2023 17:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Изюме сообщили о подозрении 15-летнему парню, который угрожал людям и требовал деньги
Нападающий из Изюма. Фото: Полиция Харьковской области
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Изюме несовершеннолетний молодой человек угрожал и требовал деньги у двух граждан. Следователи сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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Требовал деньги и угрожал

"Оперативники Изюмского районного управления полиции провели ряд следственно-оперативных мероприятий и установили причастность к преступлению 15-летнего жителя Изюма", — говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что подросток угрожал потерпевшим убить их самих и их семьи, взорвать дом, если не пришлют ему деньги.

У местной жительницы малолетний злоумышленник потребовал 300 тысяч долларов США. У предпринимателя — 150 тысяч долларов США.

21 декабря парню сообщили о подозрении в вымогательстве.

Ранее мы сообщали, что во Львове участники преступной группы незаконно лишили свободы мужчину. Полиция задержала фигурантов, им грозит до 5 лет тюрьмы.

Напоминаем, что в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы. Известно, что преступник заподозрил любимую в измене, из-за чего стал избивать потерпевшую.

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