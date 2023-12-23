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В Ізюмі повідомили про підозру 15-річному хлопцю, який погрожував людям і вимагав гроші

23 грудня 2023 17:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Ізюмі повідомили про підозру 15-річному хлопцю, який погрожував людям і вимагав гроші
Нападник з Ізюма. Фото: Поліція Харківської області
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Ізюмі неповнолітній молодий чоловік погрожував та вимагав гроші у двох громадян. Слідчі повідомили йому про підозру.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

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Вимагав гроші і погрожував

"Оперативники Ізюмського районного управління поліції провели низку слідчо-оперативних заходів та встановили причетність до злочину 15-річного мешканця міста Ізюм", — говориться у повідомленні.

В поліції також повідомили, що підліток погрожував потерпілим вбити їх самих та їхні родини, підірвати будинок, якщо не надішлють йому гроші.

У місцевої мешканки малолітній зловмисник вимагав 300 тисяч доларів США. У підприємця — 150 тисяч доларів США. 

21 грудня хлопцю повідомили про підозру у вимаганні.

Раніше ми повідомляли, що у Львові учасники злочинної групи незаконно позбавили волі чоловіка. Поліція затримала фігурантів, їм загрожує до 5 років в'язниці. 

Нагадуємо, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві співмешканки. Відомо, що злочинець запідозрив кохану у зраді, через що почав бити потерпілу.

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