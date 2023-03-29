В Изюме обнаружили правоохранителя-предателя: чем коллаборант занимался в оккупации

Правоохранители задержали своего бывшего коллегу

Бывший патрульный полицейский в Изюме изменил Украине и пошел на сотрудничество с оккупационной "администрацией". За это ему грозит тюремный срок.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Полицейский предатель

В Изюме обнаружили очередного коллаборанта. Им, как выяснилось, был бывший патрульный полицейский.

Мужчина до полномасштабной войны занимал должность полицейского отдела реагирования патрульной полиции Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области.

Детали антиукраинской деятельности

Согласившись на сотрудничество с оккупантами, мужчина стал руководителем отдела природных ресурсов военно-гражданской администрации Изюмского района.

Экс-патрульный призвал к сотрудничеству с россиянами других жителей региона. Одному из знакомых в обмен на предательство коллаборант обещал должность в оккупационной "администрации".

Впрочем, знакомый изменник отказался от такой перспективы.

Напомним, в январе прокуратура объявила подозрение бежавшему из Изюма коллаборанту вместе с российскими войсками.

Фото: Харьковская областная прокуратура