В Изюме обнаружили правоохранителя-предателя: чем коллаборант занимался в оккупации
Бывший патрульный полицейский в Изюме изменил Украине и пошел на сотрудничество с оккупационной "администрацией". За это ему грозит тюремный срок.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Полицейский предатель
В Изюме обнаружили очередного коллаборанта. Им, как выяснилось, был бывший патрульный полицейский.
Мужчина до полномасштабной войны занимал должность полицейского отдела реагирования патрульной полиции Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области.
Детали антиукраинской деятельности
Согласившись на сотрудничество с оккупантами, мужчина стал руководителем отдела природных ресурсов военно-гражданской администрации Изюмского района.
Экс-патрульный призвал к сотрудничеству с россиянами других жителей региона. Одному из знакомых в обмен на предательство коллаборант обещал должность в оккупационной "администрации".
Впрочем, знакомый изменник отказался от такой перспективы.
Напомним, в январе прокуратура объявила подозрение бежавшему из Изюма коллаборанту вместе с российскими войсками.
Фото: Харьковская областная прокуратура