Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow В Ізюмі виявили правоохоронця-зрадника: чим колаборант займався в окупації arrow

В Ізюмі виявили правоохоронця-зрадника: чим колаборант займався в окупації

29 березня 2023 11:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Правоохоронці затримали свого колишнього колегу
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Колишній патрульний поліцейський у Ізюмі зрадив Україну і пішов на співпрацю із окупаційною "адміністрацією". За це йому загрожує тюремний строк.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Читайте також:

Поліцейський-зрадник

В Ізюмі виявили чергового колаборанта. Ним, як з’ясували, був колишній патрульний поліцейський.

Чоловік до повномасштабної війни обіймав посаду поліцейського відділу реагування патрульної поліції Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Деталі антиукраїнської діяльності

Погодившись на співпрацю із окупантами, чоловік став "керівником відділу природних ресурсів воєнно-цивільної адміністрації" Ізюмського району.

Експатрульний закликав до співпраці із росіянами інших мешканців регіону. Одному із знайомих в обмін на зраду колаборант обіцяв посаду у окупаційній "адміністрації".

Втім, знайомий зрадника відмовився від такої перспективи.

Нагадаємо, у січні прокуратура оголосила підозру колаборанту, який утік із Ізюма разом із російськими військами.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

11:56 McDonald’s запустить доставку їжі через Bolt Food

11:51 Шмигаль анонсував потужну фінансову підтримку від Канади

11:50 До Великодня Укрзалізниця запустить додаткові поїзди з Одеси

11:50Принц Гаррі зробив гучну заяву на суді в Лондоні: причетна королівська родина

11:44В НОК України розповіли про боротьбу із допуском росіян на Олімпіаду-2024

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

11:43Полковник ЗСУ пояснив, чому "зависло" питання надання Заходом Україні гелікоптерів

11:41 Негода в Україні: Укренерго попередило про відключення світла у 12 областях

Новина з відео

11:29 Амстердам запустив рекламу, щоб зменшити кількість британських туристів: подробиці

Новина з фото

11:21 Шерон Стоун зізналась, що допомогло їй пережити втрату членів родини

11:20 Як триває відновлення електропостачання після негоди в Одеській області

Новина з відео

11:29 Амстердам запустив рекламу, щоб зменшити кількість британських туристів: подробиці

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

10:44 Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

Новина з відео

08:47 ​​​​​​​В Чечні сталася стрілянина: кадировці заявляють про ліквідацію двох терористів

Новина з відео

08:23 У грузинському Батумі пронісся руйнівний ураган: загинула людина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:29 В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Новина з відео

22:28 Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Новина з відео

17:42 Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський

Новина з відео

17:00 Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

Актуальне по темі

None 29 Березень 10:48

​​​​​​​Повернені до України діти розповідають, як їх зомбували росіяни, — Лубінець

None 29 Березень 10:44

​​​​​​​Під Бахмутом Сили оборони збили російський літак: що відомо

None 29 Березень 09:48

Російські війська втратили за добу понад 600 окупантів: Генштаб про успіхи ЗСУ на фронті

None 29 Березень 08:32

​​​​​​​Україна має дані росіян, які незаконно всиновили викрадених українських дітей, — Верещук

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB