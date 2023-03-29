В Ізюмі виявили правоохоронця-зрадника: чим колаборант займався в окупації

Правоохоронці затримали свого колишнього колегу

Колишній патрульний поліцейський у Ізюмі зрадив Україну і пішов на співпрацю із окупаційною "адміністрацією". За це йому загрожує тюремний строк.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Поліцейський-зрадник

В Ізюмі виявили чергового колаборанта. Ним, як з’ясували, був колишній патрульний поліцейський.

Чоловік до повномасштабної війни обіймав посаду поліцейського відділу реагування патрульної поліції Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Деталі антиукраїнської діяльності

Погодившись на співпрацю із окупантами, чоловік став "керівником відділу природних ресурсів воєнно-цивільної адміністрації" Ізюмського району.

Експатрульний закликав до співпраці із росіянами інших мешканців регіону. Одному із знайомих в обмін на зраду колаборант обіцяв посаду у окупаційній "адміністрації".

Втім, знайомий зрадника відмовився від такої перспективи.

Нагадаємо, у січні прокуратура оголосила підозру колаборанту, який утік із Ізюма разом із російськими військами.

Фото: Харківська обласна прокуратура