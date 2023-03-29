В Ізюмі виявили правоохоронця-зрадника: чим колаборант займався в окупації
Колишній патрульний поліцейський у Ізюмі зрадив Україну і пішов на співпрацю із окупаційною "адміністрацією". За це йому загрожує тюремний строк.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Поліцейський-зрадник
В Ізюмі виявили чергового колаборанта. Ним, як з’ясували, був колишній патрульний поліцейський.
Чоловік до повномасштабної війни обіймав посаду поліцейського відділу реагування патрульної поліції Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.
Деталі антиукраїнської діяльності
Погодившись на співпрацю із окупантами, чоловік став "керівником відділу природних ресурсів воєнно-цивільної адміністрації" Ізюмського району.
Експатрульний закликав до співпраці із росіянами інших мешканців регіону. Одному із знайомих в обмін на зраду колаборант обіцяв посаду у окупаційній "адміністрації".
Втім, знайомий зрадника відмовився від такої перспективи.
Нагадаємо, у січні прокуратура оголосила підозру колаборанту, який утік із Ізюма разом із російськими військами.
Фото: Харківська обласна прокуратура