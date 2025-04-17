Погода в Харькове 18 апреля — прогноз от синоптиков на пятницу

Девушка фотографируется в цветении деревьев. Фото: УНИАН

В четверг, 18 апреля, на Харьковщине ожидается теплая и преимущественно солнечная погода. В регионе температура воздуха прогреется в среднем до +22 °C, дождей не предвидится.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 18 апреля

В течение суток в Харьковской области будет переменная облачность, но без осадков. В течение ночи температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+11 °C, в самых низких участках региона возможно кратковременное снижение до +5 °C.

Температура воздуха в Харьковской области. Фото: скриншот

Днем потеплеет до +20...+25 °C. Воздух будет сухим. Ветер будет дуть преимущественно южного направления со скоростью 5-10 м/с, без резких порывов.

Погода в Харькове 18 апреля

В городе день обещает быть ясным и теплым. Ночью столбики термометров зафиксируют температуру +7...+9 °C. Уже утром воздух быстро начнет прогреваться. Теплее всего в Харькове будет после 12:00. Температура воздуха в это время по прогнозам синоптиков прогреется до +23...+24 °C. К вечеру температура опустится до +17 °C.

Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

Ветер в городе будет меняться постепенно: ночью будет штиль или слабое движение воздуха (до 1 м/с), а с 09:00 — несколько усилится до 5-6 м/с с южного и юго-восточного направлений. Дожди в течение суток не прогнозируются.

Напомним, недавно синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды на праздники и сказала, будет ли Пасха теплой в Украине.

Между тем другие синоптики убеждены, что май, вероятно, будет дождливым и еще принесет похолодание.