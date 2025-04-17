Погода в Харкові 18 квітня — прогноз від синоптиків на п'ятницю

Дівчина фотографується у цвіті дерев. Фото: УНІАН

У четвер, 18 квітня, на Харківщині очікується тепла та переважно сонячна погода. В регіоні температура повітря прогріється в середньому до +22 °C, дощів не передбачається.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Прогноз погоди в Харківській області 18 квітня

Упродовж доби в Харківській області буде мінлива хмарність, але без опадів. Протягом ночі температура повітря коливатиметься в межах +6...+11 °C, у найнижчих ділянках регіону можливе короткочасне зниження до +5 °C.

Температура повітря в Харківській області. Фото: скриншот

Вдень потеплішає до +20...+25 °C. Повітря буде сухим. Вітер буде переважно південного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, без різких поривів.

Погода в Харкові 18 квітня

У місті день обіцяє бути ясним і теплим. Вночі стовпчики термометрів зафіксують температуру +7...+9 °C. Вже зранку повітря швидко почне прогріватися. Найтепліше в Харкові буде після 12:00. Температура повітря у цей час за прогнозами синоптиків прогріється до +23...+24 °C. До вечора температура опуститься до +17 °C.

Температурна карта України. Фото: Метеопост

Вітер у місті змінюватиметься поступово: вночі буде штиль або слабкий рух повітря (до 1 м/с), а з 09:00 — дещо посилиться до 5-6 м/с з південного та південно-східного напрямків. Дощі протягом доби не прогнозуються.

Нагадаємо, нещодавно синоптик Наталка Діденко склала прогноз погоди на свята та сказала, чи буде Великдень теплим в Україні.

Тим часом інші синоптики переконані, що травень, ймовірно, буде дощовим та ще принесе похолодання.