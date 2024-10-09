Прогноз погоды в Харькове в четверг 10 октября от синоптиков

Люди гуляют по улицам. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В четверг, 10 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. На территории региона существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ.

Читайте также:

Погода в Харькове 10 октября

10 октября в Харьковской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предполагается, что делает день достаточно удобным для прогулок. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Температурный режим будет приятным: ночью столбик термометра будет колебаться в пределах +6...+11 °C, а днем +18...+23 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Пожарная опасность

В период с 10 по 11 октября погодные условия могут способствовать увеличению вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.

Пожарная опасность в Харьковской области. Фото Харьковский РЦГМ

Напомним, синоптик назвала дату, когда в Украину придет бабье лето. По ее словам, температура воздуха подскочит до +24 °C.

Ранее мы писали, в среду, 10 октября, Украину ожидает переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.