Прогноз погоди в Харкові на четвер, 10 жовтня, від синоптиків

Люди гуляють вулицями. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У четвер, 10 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. На території регіону суттєвих опадів не прогнозується.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ.

Читайте також:

Погода в Харкові 10 жовтня

10 жовтня у Харківській області очікується мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається, що робить день досить комфортним для прогулянок. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурний режим буде приємним: вночі стовпчик термометра коливатиметься в межах +6...+11 °C, а вдень — +18...+23 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Пожежна небезпека

У період з 10 по 11 жовтня погодні умови можуть сприяти збільшенню ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, особливо за наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.

Пожежна небезпека на Харківщині. Фото Харківський РЦГМ

Нагадаємо, синоптик назвала дату, коли в Україну прийде бабине літо. За її словами, температура повітря підскочить до +24 °C.

Раніше ми писали, у середу, 10 жовтня, Україну очікує мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається.