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В Харьковской области заработала многоканальная горячая линия — детали

4 июня 2024 12:34
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Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области заработала новая горячая линия — какие услуги
Раздача гуманитарной помощи в Харькове. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харьковской области заработала единственная в Украине многоканальная "горячая линия". Она будет предоставлять услуги по социальной защите семейных форм воспитания, ВПЛ, защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация во вторник, 4 июня.

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По словам директора областного центра соцслужб Ольги Щербаковой, рычащая линия в проект, реализуемый офисом ЮНИСЕФ в Харьковской области при поддержке ХОВА.

"Целью работы "горячей линии" является обеспечение доступа определенных категорий населения к перечню услуг, поддержке, консультациям, которыми они могут воспользоваться на Харьковщине. Запуск этой "горячей линии" должен стать пилотным проектом в Украине", — отметила она.

На горячей линии могут получить информацию гражданские украинцы, ВПЛ и защитники и защитницы относительно:

  • усыновление, ожоги и попечительство, воспитание в приемных семьях, детских домах семейного типа и т.п.;
  • актуальную информацию об эвакуации, проживании, обеспечении гуманитарной помощью;
  • обучение участников боевых действий и их детей, психологической помощи и реабилитации, оформление документов и т.д.

"Горячая линия" работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 по номеру 1552 . Звонки бесплатные, конфиденциальность гарантируется.

Напомним, ранее киевские власти в день траура по погибшим в результате ударов России по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове объявили о предоставлении городу гуманитарной помощи , куда вошли аппараты ИВЛ и генераторы.

В то же время гендиректор Vivat Юлия Орлова призвала поддержать разбомбленную россиянами городскую типографию "Фактор-Печать".

ВПЛ
усыновление ребенка
гуманитарная помощь
Украина
услуги
горячая линия
образование
Харьковская область
Харьковская ОГА

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