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В Харківській області запрацювала багатоканальна гаряча лінія — деталі

4 червня 2024 12:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Харківщині запрацювала нова гаряча лінія — які послуги
Роздача гуманітарної допомоги в Харкові. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харківській області запрацювала єдина в Україні багатоканальна "гаряча лінія". Вона надаватиме послуги з питань соціального захисту сімейних форм виховання, ВПО, захисників та захисниць України.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація у вівторок, 4 червня. 

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За словами директорки обласного центру соцслужб Ольги Щербакової, гаряча лінія в проєкт, який реалізовується офісом ЮНІСЕФ у Харківській області за підтримкою ХОВА. 

"Метою роботи "гарячої лінії" є забезпечення доступу визначених категорій населення до переліку послуг, підтримки, консультацій якими вони можуть скористатися на Харківщині. Запуск цієї "гарячої лінії" має стати пілотним проєктом в Україні", — зазначила вона.

На гарячій лінії можуть отримати інформацію цивільні українці, ВПО та захисники й захисниці щодо:

  • усиновлення, опіки та піклування, виховання в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу тощо;
  • актуальну інформацію щодо евакуації, проживання, забезпечення гуманітарною допомогою;
  • навчання учасників бойових дій та їх дітей, психологічної допомоги та реабілітації, оформлення документів тощо. 

"Гаряча лінія" працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 20:00 за номером 1552. Дзвінки безкоштовні, конфіденційність гарантується. 

Нагадаємо, раніше київська влада у день жалоби за загиблими внаслідок ударів Росії по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові оголосила про надання місту гуманітарної допомоги, куди увійшли апарати ШВЛ та генератори.

Водночас гендиректорка Vivat Юлія Орлова закликала підтримати розбомблену росіянами міську типографію "Фактор-Друк". 

ВПО
усиновлення дитини
гуманітарна допомога
Україна
послуги
гаряча лінія
освіта
Харківська область
Харківська ОДА

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