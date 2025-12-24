Прогноз погоды на Харьковщине на Рождество 25 декабря от синоптиков

В Харьков идет арктическая зима с морозом — прогноз погоды
В среду, 25 декабря, на Харьковщине сохранится морозная зимняя погода без существенных осадков. В течение суток ожидается облачность с периодическими прояснениями.
Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харьковской области 25 декабря
В Харьковской области на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы снизится до -7...-12 °C, днем составит -2...-7 °C.
В Харькове также без существенных осадков. Погода будет облачной с прояснениями. Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -9...-11 °C, днем ожидается -4...-6 °C. На дороге образуется гололед.
