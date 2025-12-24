Відео
У Харків йде арктична зима з морозом — прогноз погоди

У Харків йде арктична зима з морозом — прогноз погоди

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 14:53
Прогноз погоди на Харківщині на Різдво 25 грудня від синоптиків
Діти катаються на санках. Фото: Новини.LIVE

У середу, 25 грудня, на Харківщині утримається морозна зимова погода без істотних опадів. Протягом доби очікується хмарність із періодичними проясненнями.

Про це повідомили синоптики  Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди у Харківській області 25 грудня

У Харківській області на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічні години знизиться до -7...-12 °C, удень становитиме -2..-7 °C.

Температурна карта України 25 грудня. Фото: Метеопост

У Харкові також без істотних опадів. Погода буде хмарною з проясненнями. Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Вночі температура повітря опуститься до -9...-11 °C, удень очікується -4...-6 °C. На дорогаї утвориться ожеледь.

Температурні показники у Харківській області. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики прогнозують різке зниження температури в Україні у кількох областях цього тижня. 

Також стало відомо, чи будуть сильні магнітні бурі у середу, 24 грудня.

погода Харків Харківська область сніг морози прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
