Прогноз погоди на Харківщині на Різдво 25 грудня від синоптиків

У Харків йде арктична зима з морозом — прогноз погоди
У середу, 25 грудня, на Харківщині утримається морозна зимова погода без істотних опадів. Протягом доби очікується хмарність із періодичними проясненнями.
Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди у Харківській області 25 грудня
У Харківській області на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічні години знизиться до -7...-12 °C, удень становитиме -2..-7 °C.
У Харкові також без істотних опадів. Погода буде хмарною з проясненнями. Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Вночі температура повітря опуститься до -9...-11 °C, удень очікується -4...-6 °C. На дорогаї утвориться ожеледь.
