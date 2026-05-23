На Харьков идет похолодание: прогноз погоды на завтра

В Харькове и области в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. В воскресенье, 24 мая, в Харькове и области ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове на 24 мая

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в самом Харькове ночью прогнозируют кратковременный дождь, однако днем существенных осадков уже не ожидается. Температура воздуха в областном центре ночью составит +14...+16 °С, днем — +24...+26 °С.

Прогноз погоды на Харьковщине 24 мая

В Харьковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, днем воздух прогреется до +21...+26 °С. Ветер — северный, 7-12 м/с.

Прогноз на ближайшие дни

Синоптики отмечают, что теплая погода продержится еще несколько дней, однако постепенно температура начнет снижаться.

В понедельник, 25 мая, по Харьковской области ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируют, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, днем — +20...+25 °С. Ветер усилится до 9-14 м/с.

26 мая во вторник погода тоже будет оставаться неустойчивой. Ночью осадков не ожидается, а днем местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха продолжит снижаться: ночью прогнозируют +10...+15 °С, днем — +19...+24 °С.

Кроме этого, 26 мая синоптики предупреждают о порывах северо-западного ветра до 15-20 м/с.

