Головна Харків До Харкова йде похолодання: прогноз погоди на завтра

До Харкова йде похолодання: прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 23 травня 2026 18:37
Жінка йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові та області найближчими днями збережеться нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. У неділю, 24 травня, у Харкові та області очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Погода у Харкові на 24 травня

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у самому Харкові вночі прогнозують короткочасний дощ, однак вдень істотних опадів уже не очікується. Температура повітря в обласному центрі вночі становитиме +14…+16 °С, вдень — +24…+26 °С.

Прогноз погоди на Харківщині 24 травня

У Харківській області очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень повітря прогріється до +21…+26 °С. Вітер — північний, 7-12 м/с.

Прогноз на найближчі дні

Синоптики зазначають, що тепла погода протримається ще кілька днів, однак поступово температура почне знижуватися.

У понеділок, 25 травня, по Харківщині очікується мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не прогнозують, однак удень місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень — +20…+25 °С. Вітер посилиться до 9-14 м/с.

26 травня у вівторок погода теж залишатиметься нестійкою. Вночі опадів не очікується, а вдень місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря продовжить знижуватися: вночі прогнозують +10…+15 °С, вдень — +19…+24 °С.

Окрім цього, 26 травня синоптики попереджають про пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с.

Раніше журналісти Новини.LIVE повідомляли, що у День вишиванки в Харкові просто неба відбувся концерт народних музикантів, які грали у самому центрі міста. Для багатьох це було не просто свято, а нагадування про дім, який доводиться захищати вже четвертий рік війни.

Окрім цього, журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Харкова та зафільмували життя містян. Життя попри обстріли тут триває у звичному темпі. Харків'яни поспішають у справах, переходять дорогу на жвавих перехрестях та гуляють просторими площами.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові комунальники розпочали сезонну обробку троянд та хвойних рослин від шкідників і хвороб. Роботи зараз тривають на вулиці Полтавський Шлях. Фахівці обробляють кущі троянд та хвойні насадження спеціальними препаратами. У комунальному підприємстві зазначають, що засоби, які використовують для захисту рослин, безпечні для людей і тварин.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
