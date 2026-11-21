Голуби сидят на дереве. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харьков из Краматорска Донецкой области волонтеры эвакуировали более полутысячи голубей. Птиц вывезли из города, который находится под постоянными обстрелами. Их владелец два месяца искал возможность спасти своих питомцев и все это время отказывался уезжать без них. Теперь птицы находятся в безопасности, а мужчина смог покинуть город.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на организацию "Спасение животных. Харьков".

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Эвакуация голубей в Харьков

По информации волонтеров, около 600 голубей николаевской породы находились на Краматорском голубятнике. За ними ухаживал 70-летний Владимир, который посвятил этим птицам всю свою жизнь. Из-за постоянных обстрелов мужчина решил эвакуировать их, однако самостоятельно организовать перевозку такого количества птиц не мог. Владимир не один месяц искал помощь. Все это время он оставался в Краматорске, хотя находиться там становилось все опаснее.

"В городе было невозможно находиться, но я не мог уехать, не спас их. Около двух месяцев искал возможность эвакуации", — рассказал мужчина.

Как спасали птиц

Обстрелы сказывались и на самих голубях. Из-за постоянного стресса они нервничали и отказывались от еды. Прокормить сотни птиц удавалось благодаря остаткам крупы и зерна, которые были на расположенном по соседству заводе. Когда Владимир обратился за помощью к волонтерам, команда организовала перевозку. Для эвакуации ему привезли несколько десятков коробок, в которых птиц доставили в Харьков.

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"Я занимался этими птицами всю жизнь. Я не мог их бросить", — пояснил Владимир.

В городе голубей встречала вся команда спасателей животных. Только на пересадку птиц ушло около двух часов.

Где сейчас находятся голуби

По прибытии в Харьков всех эвакуированных птиц перевезли в безопасное место. Их приютил ветеран войны, который занимается голубями.

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