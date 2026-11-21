Голуби сидять на дереві. Фото ілюстративне: УНІАН

До Харкова з Краматорська Донецької області волонтери евакуювали понад півтисячі голубів. Птахів вивезли з міста, яке перебуває під постійними обстрілами. Їхній літній господар два місяці шукав можливість врятувати своїх улюбленців і весь цей час відмовлявся виїжджати без них. Тепер птахи перебувають у безпеці, а чоловік зміг залишити місто.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на організацію "Порятунок тварин. Харків".

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Евакуація голубів до Харкова

За інформацією волонтерів, близько 600 голубів миколаївської породи перебували на Краматорському голубодромі. За ними доглядав 70-річний Володимир, який присвятив цим птахам усе життя. Через постійні обстріли чоловік вирішив евакуювати їх, однак самостійно організувати перевезення такої кількості птахів не міг. Володимир не один місяць шукав допомогу. Весь цей час він залишався у Краматорську, хоча перебувати там ставало дедалі небезпечніше.

"В місті було неможливо знаходитися, але я не міг поїхати, не врятувавши їх. Близько 2 місяців шукав можливість евакуації", — розповів чоловік.

Як рятували птахів

Обстріли впливали й на самих голубів. Через постійний стрес вони нервували та відмовлялися від їжі. Прогодувати сотні птахів вдавалося завдяки залишкам крупи та зерну, яке було на розташованому поруч заводі. Коли Володимир звернувся по допомогу до волонтерів, команда організувала перевезення. Для евакуації йому привезли кілька десятків коробок, у яких птахів доправили до Харкова.

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"Я займався цими птахами все життя. Я не міг їх покинути", — пояснив Володимир.

В місті голубів зустрічала вся команда рятувальників тварин. Лише на пересаджування птахів знадобилося близько двох годин.

Де тепер перебувають голуби

Після прибуття до Харкова всіх евакуйованих птахів перевезли до безпечної місцевості. Їх прихистив ветеран війни, який займається голубами.

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