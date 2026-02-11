Видео
Україна
Главная Харьков В Харьков наконец-то идет тепло — прогноз погоды на завтра

В Харьков наконец-то идет тепло — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 13:39
Прогноз погоды на 12 февраля в Харькове — лютые морозы наконец-то отступят
Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

В Харькове, в отличие от большинства регионов в Украине, еще немного продержатся морозы. Однако температура ниже нуля будет только ночью и уже не такой, как раньше. О лютых морозах в -20 °С можно забыть. Днем же, 12 февраля, синоптики и вообще прогнозируют плюсовую температуру.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Погода в Харькове 12 февраля

В Харькове завтра не ожидается осадков. Ветер — южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10 °С, а вот днем 0...+2 °С. Погода будет облачной, но с прояснениями.

Прогноз погоды на Харьковщине на завтра

В области в четверг будет еще теплее. Синоптики прогнозируют днем до +3 °С. Ночью возможен мороз — -8...-13 °С. В течение всего дня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы, 15-20 м/с.

Прогноз погоди у Харкові 12 лютого
Прогноз погоды на завтра в Харькове. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине завтра. Синоптик Наталка Диденко порадовала прогнозом.

Также мы рассказывали о прогнозе погоды на День влюбленных, 14 февраля. Украинцев ждут сюрпризы.

погода морозы синоптик Харьков прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
