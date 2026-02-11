Відео
Головна Харків В Харків нарешті йде тепло — прогноз погоди на завтра

В Харків нарешті йде тепло — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 13:39
Прогноз погоди на 12 лютого у Харкові — люті морози нарешті відступлять
Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

У Харкові, на відміну від більшості регіонів в Україні, ще трохи протримаються морози. Однак температура нижче нуля буде лише вночі та й вже не такою, як раніше. Про люті морози у -20 °С можна забути. Вдень же, 12 лютого, синоптики й взагалі прогнозують плюсову температуру.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Погода у Харкові 12 лютого

У Харкові завтра не очікується опадів. Вітер — південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-10 °С, а от вдень 0...+2 °С. Погода буде хмарною, але з проясненнями.

Прогноз погоди на Харківщині на завтра

В області у четвер буде ще тепліше. Синоптики прогнозують вдень до +3 °С. Вночі можливий мороз — -8...-13 °С. Протягом всього дня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями можливі пориви, 15-20 м/с.

Прогноз погоди у Харкові 12 лютого
Прогноз погоди на завтра у Харкові. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в Україні завтра. Синоптик Наталка Діденко порадувала прогнозом.

Також ми розповідали про прогноз погоди на День закоханих, 14 лютого. На українців чекають сюрпризи.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
