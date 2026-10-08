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В Харьков возвращается лето: прогноз погоды на завтра

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8 октября 2026 18:33
В Харькове 9 октября потеплеет до +23 °С: прогноз погоды
Люди гуляют в парке Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове завтра, 9 октября, ожидается тёплая осенняя погода без значительных осадков. Температура воздуха днем поднимется до +23 °С, а ночью и утром город окутает слабый туман. В некоторых районах области будет ещё теплее, однако местами синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

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Сообщение Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей. Фото: скриншот из Telegram

Погода в Харькове 9 октября

В пятницу в Харькове ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако ночью и утром возможен слабый туман. В течение дня температура воздуха будет достаточно высокой для октября. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +10 °С. Днем воздух прогреется до +21…+23 °С. Ветер ночью будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с, а днём сменится на юго-западный и усилится до 7–12 м/с.

Погода в Харьковской области 9 октября

В Харьковской области также будет преобладать переменная облачность, без значительных осадков. В ночные и утренние часы местами будет наблюдаться слабый туман, который может ухудшать видимость на дорогах. Температура воздуха ночью составит +6…+11 °С, а днем поднимется до +20…+25 °С. Ночью ветер будет переменного направления, 3–8 м/с. Днём будет преобладать юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Местами его порывы будут достигать 15–20 м/с, поэтому следует быть осторожными вблизи деревьев и неустойчивых конструкций.

Температурные рекорды в Харькове

По многолетним наблюдениям Харьковского гидрометцентра, 8 октября в городе фиксировались как заморозки, так и довольно высокая для середины осени температура. Климатические данные охватывают период с 1945 по 2025 год. Самую низкую температуру в этот день зафиксировали в 1949 году, когда воздух охладился до -5,1 °С. Зато самым тёплым 8 октября был день в 1984 году. Тогда температура поднялась до +22,2 °С. Среднесуточная температура для 8 октября по климатической норме 1991–2020 годов составляет +10,7 °С.

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Погода в ближайшие дни

В субботу, 10 октября, в Харьковской области станет прохладнее. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается. Температура составит +8…+13 °С ночью и +13…+18 °С днём. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В воскресенье, 11 октября, осадков не прогнозируется. Ночью температура снизится до +4…+9 °С, зато днем снова потеплеет до +17…+22 °С. Ветер будет юго-восточный, 5–10 м/с.

В понедельник, 12 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. Ночью воздух охладится до +8…+13 °С, а днём прогреется до +18…+23 °С. Ветер южный, 5–10 м/с. Во вторник, 13 октября, погодные условия существенно не изменятся. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, без значительных осадков. Температура ночью составит +8…+13 °С, днём +18…+23 °С. Юго-восточный ветер усилится до 7–12 м/с.

Подготовка к зиме в Харькове

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов рассказал во время беседы с журналистами Новини.LIVE, что из-за российских ударов город ожидает тяжелый отопительный сезон. Ведь РФ накануне начала сезона усилила удары по энергетике.

В то же время, как заявил Игорь Терехов, Харьков уже восстанавливает поврежденные сети, чтобы как можно скорее в домах появились вода, газ и свет. Параллельно готовятся дополнительные решения по энергообеспечению. Однако власти не раскрывают деталей подготовки, которые могут быть важны для врага.

Харьковская область потепление Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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